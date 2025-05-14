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亞裔大本營第11區 開放家庭支援服務

編譯林思牧／綜合報導
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APA 家庭支援服務組織執行總監 Fanny Lam。 (apafss.org)
APA 家庭支援服務組織執行總監 Fanny Lam。 (apafss.org)

舊金山亞裔人口最多的選區（political district）是第幾區？如果你猜是包括華埠的第三區，你答錯了。你如果猜是二埠（一區與四區，包括列治文區與日落區），你也錯了 !

舊金山觀察家報報導，正確的答案是第11區，包括Mission Street和Ocean Avenue的一部分以及多元文化區，如 Oceanview、Excelsior 和 Ingleside。此區居住著近8萬2600人，根據 2022年的城市數據，其中約 57%的居民（約4萬6800人）指出自己是亞裔。這些數字都是舊金山11個區中最高的。但近年來，當地倡議者和政界人士多次將11區稱為「被遺忘的地區」。

新任11區市議員陳小焱（Chyanne Chen）是該區歷史上第一位亞裔市議員。她表示，他們打算改變這種狀況。作為這項努力的一部分，非營利組織 APA家庭支援服務（APA Family Support Services）於本月初在 Excelsior 開設了一個全新的總部。倡導者稱，它是該地區少數幾個位於11區中心點的亞裔美國人社區組織之一。

APA 家庭支持服務執行總監 Fanny Lam 告訴觀察家報：「我認為這傳遞了一個非常重要的信息：有人正在關心這個地區。很多時候這些居民覺得，如果他們得不到關注，他們就得不到實質支援。」

支持者表示，第11區的人口主要由老年人、第一代移民家庭和只會說一種語言的舊金山人組成，其中許多人經營小型企業。相當多居民的房子都是幾代人傳承下來的。在某些家庭中，會發現孩子、他們的父母、祖父母和其他親戚住在同一屋簷下。

根據陳小焱辦公室介紹，該地區是舊金山14歲以下和65歲以上居民最多的地區。儘管他們有很多需求，但第11區幾乎沒有地方可以提供文化相關的服務，許多居民被迫頻繁穿越城市前往華埠，那裡是許多以華人為中心的服務場所。

這就是為什麼陳小焱和其他在場亞裔美國人領袖讚揚APA 家庭支援服務。該組織提供心理健康診所、家庭支援服務、食品計畫、健康研討會和住房支持，在Mission Street上建立全新的5300平方呎社區中心，擴大並優先考慮其在城市南部邊緣的業務。

新任11區市議員陳小焱是該區歷史上第一位亞裔市議員。(本報檔案照)
新任11區市議員陳小焱是該區歷史上第一位亞裔市議員。(本報檔案照)

亞裔 舊金山 華埠

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