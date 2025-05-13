舊金山警員短缺 私企付巨款雇警員維安 或涉利益衝突

舊金山Walgreens 藥局多年來雇請穿制服警員擔任保安，照片中這間位於2050 Irving Street。（(谷歌地圖）

舊金山 一些知名零售商 付巨款請市警局的休班警員當私人公司的保安，但最近公布的數據不免讓人覺得這種作風很可能有利益衝突。

舊金山紀事報報導，該報獲得的新數據顯示，在人們對商店盜竊行為日益擔憂的時期，Walgreens藥局 、瑜珈用品專賣店Lululemon 和 Safeway 超市等零售商，多年來一直雇用舊金山市警局的警察作為私人保安，工作時數多達數萬小時。

雖然市政府官員此前曾公布過部門計畫的總使用小時數，允許警員在正常輪班之後為私營公司提供安保服務，但是直到現在媒體與大眾才終於可以獲得有關使用該計畫的企業的詳細信息。上周市政府官員就該計畫是否能有效利用城市資源展開辯論，並對一份市政府報告感到震驚。

報告發現，盡管有些警察因請病假時間過多而沒有資格做保安工作，但在2020年至2023年期間，他們仍在該計畫中工作了超過5萬小時。警察可以在休班時間到私人雇主那裡輪班工作並領取加班費，但市政府規定，如果警察在三個月內請病假超過兩次，就不能參加輪班工作。報告發現，許多警員無視該規定，仍輪班工作，迫使其他警員加班填補請病假的警員空缺。

批評者認為，該項目應該受到限制或停止，因為它將公共資源轉移到私人公司。數據顯示，大品牌公司雇用警察來負責從特別活動到日常安保等事務，其中許多地點位於市中心和購物區，例如聯合廣場和其他熱門零售區。這些公司可獲得完整的SFPD服務；警官必須穿著警服並攜帶槍支，並可以在為私人企業加班時進行逮捕。

加班費對警官來說也是一筆不小的數目，特別是對高階警官來說。當私人雇主支付1.5倍的工資（這是警察加班的標準工資）時，初級警官每小時可以賺80多美元，而警尉（lieutenant）每小時可以賺140美元以上。該計畫（稱為10B）的工作時間在2019年至2023年期間基本保持不變，而由於警員短缺，舊金山警察局的標準加班時間卻大幅增加。