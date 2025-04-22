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加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

對向車輛越線 馬連縣車禍4女身亡

記者王子涵╱舊金山報導
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14歲生還者瑪麗巴克萊（Marley Barclay）。（取自GoFundMe頁面）
14歲生還者瑪麗巴克萊（Marley Barclay）。（取自GoFundMe頁面）

上周五發生在灣區馬連縣的一起嚴重車禍，奪去了四名未成年女孩的生命，車中另外兩人受重傷倖存。21日，其中一名生還者的父母透露，女孩們所駕駛的車輛疑似遭迎面而來的車輛逼迫駛離道路，從而導致悲劇的發生。

14歲生還者巴克萊（Marley Barclay）的父母，格蘭茲（Jessica Glantz）與羅斯巴克萊（Ross Barclay）在記者會中表示，這輛載有六名女孩的SUV在一處盲彎時，迎面來車突然偏離駛入她們所行的車道，司機為閃避而被迫轉向，最終車輛衝出路面。

「根據巴克萊的回憶，她們在轉彎時，對向來車突然偏入她們的車道。」兩人說，「她所搭乘的車為了閃避，結果整輛車被迫駛出路面。」

父母強調，目前沒有證據顯示此次車禍與酒精有關。據加州公路巡警（CHP）說法，這起事故發生於周五晚間7時40分，地點為San Geronimo Valley Road，屬馬連縣未建制地區。

警方指出，女孩駕駛車輛為大眾汽車Tiguan，在事故中衝出路面撞上大樹，造成車內三人當場身亡，第四人送醫後不治。司機為生還者之一，身分尚未公布。

死者皆為舊金山Archie Williams高中的學生。校長葛拉諾（Jacob Grano）證實罹難者分別為14歲的柯倫（Olive Koren）、奧斯本（Josalynn Osborn）、15歲凱普利（Ada Kepley）與卡茲（Sienna Katz）。

除瑪莉外，另一名生還者為斯崔恩澤克（Elsa Laremont Stranczek），目前情況危急，留院治療。

巴克萊一家表示，事發前約一小時，女兒瑪莉獨自離家與其他五名女孩會合，之後一同駕車前往約四哩外的Woodacre方向。

他們補充說，瑪莉回憶當時所有人都有繫上安全帶，但她傷勢嚴重，恢復之路漫長且艱辛。

父母特別感謝一位在事故現場的女性目擊者，表示對方在發現車禍後救出瑪莉，可能救了她一命。他們尚未得知該女性的身分，呼籲對方現身，好讓他們親自表達感謝。

他們也向馬連縣急救人員與現場幫忙的善心人士致敬，稱這些人「在危難時刻展現無比勇氣」。

截至周一，為四位罹難者奧莉芙、喬莎琳、艾達、西耶娜，以及生還者瑪莉設立的GoFundMe募款專頁，已累計籌得近40萬元。

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