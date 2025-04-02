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舊金山Muni雙峰隧道 全面開通手機訊號

記者李怡／舊金山報導
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舊金山Muni雙峰隧道有電信訊號了。（記者李怡／攝影）
舊金山Muni雙峰隧道有電信訊號了。（記者李怡／攝影）

對每天搭乘Muni公交通勤的舊金山市民來說，穿越雙峰隧道（Twin Peaks Tunnel）一直是一段「訊號黑洞」的旅程。無論是Forest Hill還是West Portal，一進隧道手機就斷訊，讓不少乘客戲稱那幾分鐘是「與世隔絕」的時光。

這樣的情況即將成為過去式。舊金山交通局局長寇淑寶（Julie Kirschbaum）4月1日向市交通董事會報告時宣布，Muni雙峰隧道現在已經全面開通手機訊號。這項改善意味著，不管你用的是Verizon還是AT&T，只要搭乘Muni通過這段地底隧道，都能穩穩上網、通話不中斷。T-Mobile也預計在7月正式啟用。

這項服務由市府與英國通訊基礎建設公司Boldyn Networks合作，整個建置過程沒有花市府預算，SFMTA員工在安裝期間的工時費用也是由Boldyn負擔。

對於這一改變，市民反應熱烈。住在Sunset、每天搭L線通勤的楊小姐說：「以前一進隧道就不能回公司訊息，整段路只能乾等。現在至少可以處理一些工作、查資料，整個效率高多了。」

交通局表示，此次訊號改善涵蓋整段雙峰隧道，包括Forest Hill與West Portal兩站，預計將為K、L、M等路線的上萬名乘客帶來更便利的乘車體驗。

舊金山 AT&T T-Mobile

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