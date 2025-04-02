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榮景不再 科技界員工最憂慮AI增、工作減、薪資降

編譯廖宜怡／綜合報導
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人工智慧當道，科技員工擔心自己被取代。（美聯社）
人工智慧當道，科技員工擔心自己被取代。（美聯社）

2023年底，軟體工程師普雷澤爾（Zach Pretzell）遭一家太空科技公司解雇。他原本以為，憑自己優秀的履歷不難再找到工作，但沒想到八個月後他還是無業人士。

普雷澤爾表示，他申請了數十個科技公司職缺，卻一個也沒有獲得，感覺非常沮喪。他說：「我看到其他軟體工程師年賺20萬美元，而我雖然有能力，卻找不到類似職位。」

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）表示，像普雷澤爾這種情況的人，灣區有成千上萬。在科技公司開始大規模裁員之前，創投業者向新創公司大撒資金，希望等這些公司上市後獲得高額回報。

如今，這樣的榮景已不復存在，愈來愈多人陷入求職困境，擔心自己的資遣費會用光。與此同時，人工智慧（AI）也正在改變就業市場，大大小小的公司都重新考慮哪些技術職務不需要人類完成，迫使勞工尋求科技以外的工作機會。

Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）已公開表示，由於人工智慧不斷發展，他們今年不打算招聘工程師；Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）稱，人工智慧可能很快就會取代他們年薪六位數的中級軟體工程師的工作；Alphabet執行長皮采（Sundar Pichai）去年10月表示，谷歌現在有超過25%的新程式是由人工智慧撰寫。

求職網站Glassdoor首席經濟學家丹尼爾‧趙（Daniel Zhao）表示，由於入門級和管理級職位都面臨競爭壓力，許多科技工作者對自己的職業前景失去了信心。Glassdoor的調查顯示，資訊業的員工信心指數在2023年首次跌破50%，此後一直徘徊在50%上下。

加劇這種焦慮的是，有愈來愈多科技工作者在公司中的地位下滑。數據顯示，18%的受訪者表示，他們的薪資在2024年有所減少，而2019年時這一比率為11%。管理級人員感受到的壓力尤其，有32%的受訪者去年放棄在公司內擔任管理職務，轉任個人貢獻者，2019年這一比率只有28%。

勞動力分析公司Lightcast表示，灣區軟體開發人員的招聘數量仍高於疫前，意味著企業仍需要軟體工程師，但這些職位所在之處可能令人意想不到。

Lightcast研究總監賽德柏格（Rachel Sederberg）指出，不只是科技業，其他行業也需要科技勞工，例如製造業、零售業、金融業、運輸業和醫療業，這些行業的技術職位招聘數量均有所增加。

人工智慧 灣區 太空

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