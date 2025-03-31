蒙洛公園停車場重建爭議 凸顯住房危機

蒙洛公園市府針對停車場發布開發商資格徵求（RFQ），邀請開發商提交其經驗、構想與開發方式，但已引發爭議。(取自市府官網)

聖荷西 信使報報導，蒙洛公園市中心三個公共停車場的重建爭議，正將聖馬刁縣的住房危機推向聚光燈下：一邊是要求興建可負擔住房的倡議者，另一邊則是憂心停車位減少會衝擊生意的商家業者。

開發商提交案的截止日3月31日迫近之際，市府同時面臨州政府的住房政策壓力與當地企業的經濟憂慮。儘管超過480戶可負擔住宅的具體規畫尚未出爐，雙方都揚言可能訴諸法律行動。

親商團體 「拯救蒙洛公園市中心」發起線上請願，已收集超過3450份簽名，並籌得逾13萬美元的法律費用，目標是阻止重建案。市中心業主、也是此行動主導者之一的康寧漢（Kevin Cunningham）表示，這項開發決策讓原本就對市府經濟政策感到不滿的商家更加沮喪。他主張考慮其他地點，例如兩個街區外、靠近Caltrain車站的市民中心（Civic Center）區域，以減少對市中心停車空間的影響。

蒙洛公園副市長史都特（ Stephen Stolte）是唯一回應媒體的市府官員，強調市府目前尚未做出開發承諾。他在電子郵件說：「市府目前只是針對停車場1、2、3發布開發商資格徵求（RFQ），邀請開發商提交其經驗、構想與開發方式；」「目前尚未收到任何正式提案」。

蒙洛公園的衝突其實是整個灣區 可負擔住房困境的縮影。聖馬刁縣是臉書母公司Meta與眾多科技、生技公司的所在地，根據加州 住房與社區發展廳（HCD）資料，在州法規定的住房政策合規方面為灣區最落後地區之一。

蒙洛公園市於2023年通過的「住房元素計畫（Housing Element）」設定目標：到2031年興建近3000戶住宅。但根據灣區政府協會（ABAG） 的估算，整個灣區至少需要新建44.2萬戶住房才能滿足需求。

可持續住宅倡議組織 Greenbelt Alliance成員葛林姆斯（Jordan Grimes）表示，雖然3000戶聽起來不少，但對當地住房短缺來說，只是「杯水車薪」。他指出，自從臉書進駐，蒙洛公園在過去十年新增數以萬計的工作機會，卻只增加極少量的住宅，導致住房嚴重短缺的現況。