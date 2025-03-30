住房短缺 Sausalito市府拖延房屋開發案

灣區這塊富裕的飛地成為加州最大的 「NIMBY 」城市。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州 有許多 「不要蓋在我家後院」（ not-in-my-backyard，NIMBY）地方政府，它們為了避免建造新住宅，似乎什麼都做得出來。而蘇沙利度（Sausalito）正在以令人信服的理由證明，它配稱其中的佼佼者。

2023年蘇沙利度提議在部分或全部被水淹沒的地塊上建造住宅，以滿足該州的住房需求，其中包括一片地址被列為 「海灣內 」（In Bay）的鰻草灘。

現在，這個富裕的馬連縣（Marin County）飛地又提出了一個近乎奧威爾式（Orwellian）的建議，讓人們幾乎無法建造多戶住宅。

該市在放棄了鰻草灘計劃之後，又在州政府規定的最後期限之前通過了一項匆忙修訂的住房計劃。州住房與社區發展廳（Department of Housing and Community Development）於2023年4月批准了該計劃。但開發商一提交實際項目申請，蘇沙利度就開始發飆了。

2024年1月，在蘇沙利度居住了40年的福茨（Linda Fotsch）提議將她擁有的一個停車場改造成一棟47個單元的公寓樓，其中包括6個低收入 單元。

市政府本應歡迎福茨的申請，然而，蘇沙利度卻開始了令人頭疼的拖延之旅。同月，蘇沙利度市開始全面修訂其住房計劃。在2024年8月公布的修訂計劃草案中，福茨驚愕地發現，她的地塊被降級為只能容納28個單元。

三個月後，蘇沙利度的社區發展部門給福茨發了一封長達 18 頁的信，概述了她的項目申請中的 「不一致之處」。

更有甚者，上個月，蘇沙利度的工作人員提交了一份規則草案，要求住房開發商將其提案輸入一個軟體程序，該程序將確定項目對舊金山 「標誌性景點 」（iconic sites）景觀的阻礙程度（精確到平方厘米）。禁止項目將任何 「標誌性景點 」的景觀減少超過 5%，將 「水景 」（water views）減少超過 10%。

但實際上，這個軟體程序並不存在。

根據州法律，地方政府不能再拒絕或無休止地審查符合這些地方標準的項目，因為其最終目就是阻止多戶住宅項目的實施。

3月24日州住房部門將完成對蘇沙利度修訂計劃的審查，並準備對其違反州住房法的行為採取執法行動。