新能源公司「聚界」將展示核融合技術

聚界（Alpha Ring）將於4月28日在摩納哥舉辦國際核融合論壇，展示美國在新能源領域的全球影響力。（受訪者供圖）

位於舊金山 金融區的清潔能源公司聚界（Alpha Ring）將於4月28日在摩納哥舉辦國際核融合論壇，展示美國在新能源領域的全球影響力。預計將吸引來自全球的皇室代表、頂尖科學家、政策制定者與新能源投資者，成為今年最受矚目的國際能源科技大會之一。

論壇由Alpha Ring主辦，並獲得摩納哥阿爾貝二世親王基金會的支持，旨在推動核融合研究的全球合作，特別是在教育與人工智慧領域的應用。論壇將圍繞三個主題展開，「技術創新、人才培育與能源轉型。」來自美州、歐洲與亞洲的代表將共同探討如何透過跨領域合作與產業投資，加速核融合從理論走向商業應用的過程。

論壇的核心亮點之一，是首次公開展示Alpha-E一款桌上型核融合裝置，目的是將原本只存在於大型研究機構中的核融合技術，帶入大學實驗室與教育場所。Alpha Ring將其定位為一種低成本、安全、操作簡便的平台，期望為下一代科研人員提供實際操作經驗。

這場論壇不止於展示實驗設備。Alpha Ring同時將推出其名為Fusion AI 資料中心的雲端平台，使來自世界各地的研究人員與學生能夠遠端運行、監測與調整實時核融合實驗。平台理念是「核融合即服務」（Fusion-as-a-Service），試圖透過資料共享與AI驅動的模擬系統，降低進入門檻，擴大研究規模，並縮短技術商轉所需時間。

Alpha Ring執行長劉宇環（Peter Liu）表示，讓核融合真正成為可行的商業能源，需要建立開放、協作的全球社群。Alpha-E與Fusion AI平台，正是推動這種開放架構的關鍵一步。

劉宇環指出，該公司正與麻省理工學院、牛津大學與柏克萊加大 等機構合作，並已計畫將Alpha-E部署至全球多所高等院校。Alpha Ring也正在探索將其裝置整合至行動實驗平台（如貨車），以進一步拓展應用場景，尤其在偏遠地區或臨床醫療等領域。

在這場技術與政策並進的論壇背後，Alpha Ring試圖傳達一個清晰訊號，「舊金山不僅是矽谷的科技重鎮，更是全球能源未來版圖的重要建構者之一。」

英國牛津大學等離子體物理學教授Gianluca Gregori博士將加入Alpha Ring，擔任科學顧問，預計將為公司未來的研究方向與國際合作帶來深遠影響。