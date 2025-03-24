香港商會41周年慶 全球政商代表同樂

香港商會（Hong Kong Business Association, HKBA）舉辦成立41周年慶祝活動，吸引來自美國、香港及世界各地的商界代表與政府官員共襄盛舉。（記者王子涵╱攝影）

香港 商會（Hong Kong Business Association, HKBA）23日在舊金山 舉辦成立41周年慶祝活動，吸引來自美國、香港及世界各地的商界代表與政府官員參與。新任華裔主席王易虹（Margaret Wong）上任，強調香港在全球商貿網絡中的獨特角色。

「香港是全球的超級聯繫人，擁有世界級的金融服務、低稅率及優秀的人才資源，」王易虹在就職演說中表示，「我們的目標是透過香港平台，推動國際間的商業合作，促進香港與北加州 乃至全球的經貿聯繫。」

王易虹正式接棒，成為香港商會北加州分會（HKBA-NC）及全球香港商會聯合會（Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide）的主席。她指出，未來三年，她將致力於擴展商會的影響力，促進更多國際合作。

「我們的商會橫跨39個國家，擁有龐大的企業網絡，我希望能夠利用這些資源，進一步推動美國與香港之間的商業往來。」王易虹表示。

此次慶祝活動吸引了包括加州州府代表、當地市長及多位重量級商界人士參與。加州州長紐森的高級顧問Amy Tom致詞表示，香港與加州的經貿合作歷史悠久，香港商會在促進雙邊關係方面發揮了關鍵作用。

Amy Tom說：「在全球經濟環境瞬息萬變的時代，香港仍然是美國企業拓展亞洲市場的理想跳板。」

香港經濟貿易辦事處（Hong Kong Economic and Trade Office, HKETO）舊金山辦事處代理處長Iris Wong說：「香港擁有亞洲頂尖的金融服務、自由市場環境及連結全球的貿易網絡。我們很高興與香港商會長期合作，共同推動香港與美國的經貿交流。

本次慶會的主題為「美食與美酒」，聚焦香港不僅是全球金融中心，也是一個擁有深厚文化底蘊的美食之都。著名華裔廚師甄文達（Martin Yan）說：「香港是一個真正的美食天堂，擁有超過1萬8000家餐廳，從街頭小吃到米其林星級餐廳應有盡有。美食是文化的橋樑，能夠拉近人與人之間的距離，也讓世界更認識香港。」

在後疫情時代，香港的經濟復甦勢頭強勁。據香港旅遊發展局最新數據，2025年前兩個月，香港迎來了超過850萬國際遊客，較去年同期增長7%。

「這些數據顯示香港的吸引力依舊強勁，無論是投資者、企業家還是旅客，香港仍是亞洲不可或缺的商業與旅遊中心。」王易虹強調。

隨著香港商會邁入第42個年頭，王易虹表示，她將帶領商會繼續發展，為全球會員提供更多商業機會，進一步鞏固香港作為國際商貿樞紐的地位。