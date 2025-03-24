我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

罷免行動升溫 日落區居民舉行抗議集會

記者夏彥╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議員殷嘉立因封路政策引風波，日落區居民發起罷免行動。（受訪者供圖）
市議員殷嘉立因封路政策引風波，日落區居民發起罷免行動。（受訪者供圖）

針對舊金山市第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的罷免行動，近日在日落區升溫。剛過去的周末，來自社區的居民團體「日落聯合鄰里會」（Sunset United Neighbors）號召近百支持者，在日落圖書館前舉行抗議集會，表達對市府封閉海傍公路（Great Highway）決策的不滿。

這項爭議起源於去年通過的K提案。這項提案由殷嘉立與前市長布里德（London Breed）等人推動，主張將海傍公路約2.7哩長的路段永久關閉，改為步行與騎行專用區。儘管提案在全市以54%的得票率通過，但受影響最直接的日落區與列治文區居民多數投下反對票。海傍公路於今年3月14日正式封閉汽車通行。

不少西區居民認為，這項改變嚴重影響日常通勤與生活便利，而政策推動過程中缺乏充分溝通。抗議者表示，殷嘉立在2022年競選期間曾表態支持「周末封路、平日通車」的彈性安排，如今卻轉向支持永久封閉，令選民感到失望與被背叛。

「這不只是交通問題，而是我們的生活被徹底打亂，」兩個孩子的母親陳小姐在現場說，「這也是對選民意願的無視。」

目前罷免行動已進入收集簽名階段。根據選舉規定，發起方須在5月22日前集到約1萬份第四區合格選民簽名，才可促成正式罷免選舉。主辦單位尚未公開目前的簽名數量。

面對批評，殷嘉立強調，K提案透過公開程序上架並交由市民投票，是符合民主精神的決策。他也指出，為因應海傍公路封閉造成的交通壅塞，他已與市長及交通局合作推動改善措施，包括在林肯大道與海傍公路交界增設雙右轉車道與號誌燈，以提升通行效率。

然而，在華人社區內，反對聲音仍然強烈。華裔民主黨俱樂部近日以壓倒性票數否決支持殷嘉立的反罷免行動。該俱樂部表示，多數成員為西區居民，生活方式高度依賴汽車，封路政策對他們衝擊甚大。「這不是反對環保，而是反對不顧社區實際情況、一意孤行的作法。」

殷嘉立於2022年擊敗前任華裔市議員馬兆明，成為代表第四區的新議員，當時獲得不少華人選民支持。如今罷免行動由原先支持他的社區領袖發起，反映出選民對其政策立場與溝通方式的失望。

下一步，罷免行動將持續進行簽名募集，若成功達標，選務處將安排罷免投票日期。這場罷免風波，不僅考驗殷嘉立的政治生存，也折射出舊金山市西區社區與市府之間在治理理念上存有差異。

罷免 投票 舊金山

上一則

聖荷西市推動辦公室轉住宅開發計畫

下一則

北加法官罹失語症被迫退休 意外發現繪畫長才

延伸閱讀

市議員因封路政策引風波 日落區居民發起罷免行動

市議員因封路政策引風波 日落區居民發起罷免行動
柯建銘：藍白反制罷免是螳臂擋車 請回答愛台還是賣台

柯建銘：藍白反制罷免是螳臂擋車 請回答愛台還是賣台
藍反惡罷誓師 朱立倫批綠集權、集錢

藍反惡罷誓師 朱立倫批綠集權、集錢
冷眼集／面對二階罷免 國民黨還當小綿羊？

冷眼集／面對二階罷免 國民黨還當小綿羊？
鄭永佳擬設社區顧問團隊 盼民眾加入

鄭永佳擬設社區顧問團隊 盼民眾加入

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08
川普推翻拜登政令，加州兩座國家保護園林告別保護地資格。（記者李怡/攝影）

川普推翻拜登政令 加州兩座國家園林失去保護地資格

2025-03-16 14:43
許多老年人服用維生素來延年益壽，但現在也許是時候重新思考這個問題了。（取自Pexels）

吃鈣、維生素D補充劑 長壽迷思 專家：運動更能防骨折

2025-03-21 14:28

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵