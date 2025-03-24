罷免行動升溫 日落區居民舉行抗議集會

市議員殷嘉立因封路政策引風波，日落區居民發起罷免行動。（受訪者供圖）

針對舊金山 市第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的罷免 行動，近日在日落區升溫。剛過去的周末，來自社區的居民團體「日落聯合鄰里會」（Sunset United Neighbors）號召近百支持者，在日落圖書館前舉行抗議集會，表達對市府封閉海傍公路（Great Highway）決策的不滿。

這項爭議起源於去年通過的K提案。這項提案由殷嘉立與前市長布里德（London Breed）等人推動，主張將海傍公路約2.7哩長的路段永久關閉，改為步行與騎行專用區。儘管提案在全市以54%的得票率通過，但受影響最直接的日落區與列治文區居民多數投下反對票。海傍公路於今年3月14日正式封閉汽車通行。

不少西區居民認為，這項改變嚴重影響日常通勤與生活便利，而政策推動過程中缺乏充分溝通。抗議者表示，殷嘉立在2022年競選期間曾表態支持「周末封路、平日通車」的彈性安排，如今卻轉向支持永久封閉，令選民感到失望與被背叛。

「這不只是交通問題，而是我們的生活被徹底打亂，」兩個孩子的母親陳小姐在現場說，「這也是對選民意願的無視。」

目前罷免行動已進入收集簽名階段。根據選舉規定，發起方須在5月22日前集到約1萬份第四區合格選民簽名，才可促成正式罷免選舉。主辦單位尚未公開目前的簽名數量。

面對批評，殷嘉立強調，K提案透過公開程序上架並交由市民投票 ，是符合民主精神的決策。他也指出，為因應海傍公路封閉造成的交通壅塞，他已與市長及交通局合作推動改善措施，包括在林肯大道與海傍公路交界增設雙右轉車道與號誌燈，以提升通行效率。

然而，在華人社區內，反對聲音仍然強烈。華裔民主黨俱樂部近日以壓倒性票數否決支持殷嘉立的反罷免行動。該俱樂部表示，多數成員為西區居民，生活方式高度依賴汽車，封路政策對他們衝擊甚大。「這不是反對環保，而是反對不顧社區實際情況、一意孤行的作法。」

殷嘉立於2022年擊敗前任華裔市議員馬兆明，成為代表第四區的新議員，當時獲得不少華人選民支持。如今罷免行動由原先支持他的社區領袖發起，反映出選民對其政策立場與溝通方式的失望。

下一步，罷免行動將持續進行簽名募集，若成功達標，選務處將安排罷免投票日期。這場罷免風波，不僅考驗殷嘉立的政治生存，也折射出舊金山市西區社區與市府之間在治理理念上存有差異。