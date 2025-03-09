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Blaize上市 推動沙加緬度半導體「走廊」

編譯組／綜合報導
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位於艾爾度拉多山(El Dorado Hills)的科技公司Blaize成功上市。(截自Blaize公司介紹影片)
位於艾爾度拉多山(El Dorado Hills)的科技公司Blaize成功上市。(截自Blaize公司介紹影片)

沙加緬度蜂報報導，艾爾度拉多山(El Dorado Hills)地區科技公司Blaize成功上市，讓該地區更接近沙加緬度地方官員設定的目標。

長期以來，沙加緬度地區一直依賴州政府的存在來維持經濟穩定，如今，半導體產業已成為政府吸引就業機會與投資的新焦點。官員指出，這裡已形成一條從沙加緬度向西北延伸的半導體公司「走廊」。

大沙加緬度經濟委員會（Greater Sacramento Economic Council）總裁暨執行長Barry Broome表示，「晶片製造產業有潛力成為我們經濟永續發展的重要驅動力」。上個月，美國國會議員松井（Doris Matsui）在受訪時也指出，半導體產業將成為當地經濟發展的動力。她提到，科技公司Solidigm和Bosch等公司正投注資金於沙加緬度地區。「他們願意在這裡投資，」她說，「這象徵著新世代的產業趨勢」。

目前沙加緬度的半導體走廊已從2023年Solidigm選址設立全球總部的柯多瓦牧場市(Rancho Cordova)，延伸至佛爾森（Folsom，英特爾與三星均有據點），再到洛克維爾(Roseville)，此為2023年Bosch收購原TSI Semiconductors的場地。

Blaize共同創辦人暨執行長Dinakar Munagala。(截自Linke...
Blaize共同創辦人暨執行長Dinakar Munagala。(截自Linkedin)

當總部位於艾爾度拉多山地區的Blaize宣布上市計畫時，Broome將此舉視為沙加緬度科技實力的另一項證明。Blaize共同創辦人暨執行長Dinakar Munagala形容該公司的技術為「相機的智慧大腦」，可用於分析交通模式或偵測機場中的可疑行為。Blaize的目標客戶包括國防產業、智慧城市計畫及汽車製造商。

Broome說：「我認為，Blaize與這些重要企業一同崛起，能夠證明我們確實能在這個地區建立強大的半導體走廊。」

Munagala早年在佛爾森的英特爾(Intel)園區工作，他形容這裡是科技人才的「一所偉大大學」。2010年，他和幾名同事決定離開英特爾，創辦自己的企業。他們在創業初期處於「車庫模式」，在Munagala家中的一間備用臥室裡開發技術模擬器。隨後，他們獲得天使投資，並成功吸引Denso（豐田零件供應商）投資。其他企業也陸續加入，使Blaize開始成長。今年1月，Blaize透過與特殊目的收購公司（SPAC） BurTech Acquisition Corp.合併的方式上市。

Blaize總部設於艾爾度拉多山，創辦團隊皆來自當地，擁有約20名員工，在聖荷西（San Jose）有20名負責銷售、IT、財務與行銷的行政人員。Munagala 說：「客戶與投資者都在那裡，所以我們需要在兩地之間維持運營。」此外，Blaize在北卡羅來納州擁有10到15名數據科學專家，在英國有40名專注於設計與汽車晶片的工程師，在阿拉伯聯合大公國設有小型銷售團隊，在印度則有約115名設計與工程人員。

英特爾 北卡羅來納州 豐田

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