加州薪資法規細又多 雇主怎避免被罰？

公司徵聘新人，公告必須揭露薪資範圍。（本報資料照片）

加州 非常重視種族、性別之間的平等待遇，尤其是薪資，為了避免誤觸法網，以下的法規與實際執行方式，值得雇主仔細閱讀及理解。當然，求職者也可以從中獲得關鍵的資訊，判斷新東家是否符合法規。

薪資公平法規

1.加州薪資透明法（California Pay Transparency Law），又稱參議會1162號議案（SB 1162），2023年1月1日生效的新制，要求15人以上的公司必須遵守以下事項：

─徵才時公開職位的薪資範圍，就算是第三方招募平台也必須公開，現職員工詢問時也須提供；

─雇傭關係結束後三年內，雇主仍然必須保留該職位與薪資的資料，以備在加州勞工委員會（Labor Commissioner）的抽查；

─雇員如果對薪資有異議提告，雇主卻沒有提供紀錄，可能會被法庭視為缺失；

─勞工委員會可以調查雇主有否疏失，如果確定有疏失，可以開罰；

─依照薪資透明法提出申請，但雇主卻不提供薪資紀錄，申請人可以提告或依法尋求救濟。

2.薪資紀錄申報法（Pay Data Reporting），又稱參議會973號議案（SB 973），員額超過100人的私人公司必須在每年5月的第二個星期三，向加州民權局（Civil Rights Department）提交薪資報告，顯示各職位族裔、性別的薪資差異。

3.薪資紀錄禁令（Salary History Ban），即眾議會168號議案（AB 168）：禁止雇主詢問求職者過去的收入，也不能以過去薪資當做新工資的評估標準，不過，雇主可以詢問求職者的期望薪資。

4.薪資侵權保護法（Wage Theft Protection Act），即眾議會469號議案（AB 469），規定雇用員工後如果發生以下事項，雇主必須在變更後七天內，主動以書面告知雇員：薪資給付標準：按小時、班次、天、周、月薪、件數或專案；加班費率；計入最低工資的津貼，如餐費或住宿費；發薪日；雇主經營執照上的姓名，居所與郵寄地址，電話號碼；雇員工作保險 商的聯絡方式，以及其他勞工委員會認為合理的事項。

5.吹哨者與反報復法（Whistleblower Protection and Anti-Retaliation Law）：

加州另有法規保護「吹哨者」，包括申訴薪資給付不公者、檢舉雇主不守法者，也禁止雇主採取報復手段。如果雇員已遭不公平待遇，則雇主必須恢復原職、補發薪津，還會遭到民事罰鍰。

自動化管理是趨勢

儘管加州的勞動法規要求很多，但人力資源平台Work Force還是整理了優缺點與應對方式，供雇主參考：

─優點：薪資透明度高，更能吸引人才加入，現職員工的士氣也會更高；

─缺點：公司規模越大，所謂的「薪資公平」就越難達成，例如城鄉生活費的差異，可能導致舊金山 的薪資看起來比其他地方高很多。