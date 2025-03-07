紐森反跨性別運動員參加女子比賽 李天明批「妖魔化」

州長紐森（左）邀請到保守派評論員、總統川普的知名支持者柯克（右）對話。（截取自Charlie Kirk YouTube頻道）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）近日開設個人播客（Podcast）節目，專門邀請持不同政見者進行一對一談話，以增強政治透明度。

在這段訪談中，紐森表示，雖然他並未明確支持禁止跨性別 運動員參賽，但他認為跨性別運動員參與女子體育賽事是「極不公平的」。

「我認為這是一個公平性的問題。」紐森在周四發布的播客節目中表示，他正努力權衡這一議題，同時也擔憂對已經受到邊緣化的群體造成進一步傷害，並指出跨性別者的自殺率和抑鬱症發生率較高。

加州州長紐森（Gavin Newsom）近日開設個人播客（Podcast）節目，專門邀請持不同政見者進行一對一談話，以增強政治透明度。(取自iHeart電台）

然而，紐森的言論隨即引發黨內部分人士強烈批評。

「這到底是怎麼回事？跨性別者和LGBTQ+群體正面臨攻擊。我們不需要我們的州長迎合保守派的說辭，進一步傷害並妖魔化這個僅占人口1%的群體。」州眾議員李天明（Alex Lee）在社交平台上發文，他同時是加州議會史上最年輕、首位亞裔雙性戀眾議員。

聖地牙哥市眾議員沃德（Chris Ward）與洛杉磯參議員門希瓦（Caroline Menjivar），作為州議會LGBT核心小組的領導人，也對紐森的言論表示「深感震驚和沮喪」。

紐森原本將其播客定位為一個友善的辯論平台，但在與保守派評論員柯克（Charlie Kirk）的對話中，他對後者的大部分言論並未提出反駁。

上個月，總統川普頒布行政命令，要求學校禁止跨性別女性參與女子體育賽事。全國大學體育協會（NCAA）也因此調整了其跨性別運動員參賽政策，但加州校際聯盟（CIF），負責管理加州高中體育競賽的機構，仍允許跨性別運動員根據其性別認同參賽。

紐森並非唯一對跨性別運動員參賽問題持懷疑態度的民主黨人。

在聯邦層面，來自德州的兩名民主黨籍眾議員日前投票支持禁止跨性別女性參與女子體育賽事的提案。該提案在參議院未獲通過，最終遭到否決。

目前，加州民主黨議員已提出多項法案，旨在進一步鞏固該州作為跨性別人士庇護州的地位，包括簡化官方文件上性別標識變更流程，以及保護跨性別者的個人資料免於公開。

與此同時，共和黨籍州議員則推出了禁止跨性別運動員參與女子比賽的法案。這一提案預計將在未來幾個月內引發激烈辯論。