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希爾斯堡警方公布槍擊警員兇嫌畫像

記者王子涵╱舊金山報導
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該嫌疑人為一名拉丁裔男子，年齡約25至27歲，身高約5呎5吋至5呎7吋（約165至170公分），膚色較為蒼白，擁有短黑髮。（希爾斯堡警方提供）
該嫌疑人為一名拉丁裔男子，年齡約25至27歲，身高約5呎5吋至5呎7吋（約165至170公分），膚色較為蒼白，擁有短黑髮。（希爾斯堡警方提供）

希爾斯堡（Hillsborough）警方1日公布了上周六涉嫌埋伏槍擊警員的嫌疑人畫像。

據希爾斯堡警局表示，該名襲擊者於2月22日下午3時49分闖入警方停車場的管制區域。當一名警員上前接近時，該男子隨即拔槍射擊，隨後徒步逃離現場。

警方指出，該名警員已被送往當地醫院救治，預計可完全康復。

警方當日出動大量警員、K9警犬小組、警用直升機及特警小隊等在事發區域進行大規模搜查行動，但未能逮捕嫌犯。

槍擊案發生後，目擊者報告稱，當天下午5時30分左右，有人曾在柏林甘（Burlingame）El Camino Real街區靠近Carol、Cypress及Barroilhet大道一帶南向奔跑。警方表示，該男子當時神情焦慮，並頻頻回頭張望，似乎試圖躲避追蹤。

警方描述，該嫌疑人為一名拉丁裔男子，年齡約25至27歲，身高約5呎5吋至5呎7吋（約165至170公分），膚色較為蒼白，擁有短黑髮。案發時，他身穿黑色卡車司機帽、黑色防風夾克、深色低腰牛仔褲（後口袋鑲有水鑽），並穿著平底Nike運動鞋。

警方呼籲當地居民及商家檢查上周六下午至晚間的監控錄像，留意是否有符合該嫌疑人特徵的人物或可疑活動。

此外，警方也徵集行車記錄儀（dashcam）畫面，特別是上周六下午3時30分至4時15分之間，曾行經El Camino Real街區Oak Grove大道至Bellevue大道區間的駕駛人，如有相關影像，請儘速與警方聯繫。

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