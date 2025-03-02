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聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

編譯組╱綜合報導
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加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

非營利媒體Calmatters報導，如果聯邦眾議院上周通過的預算提案落實，也許沒有那個州比加州的損失更大。

眾議院上周推進一項法案，指示能源與商業委員會在未來十年內找到8800億美元的支出削減。預算和健康政策專家表示，這些削減大多會來自醫療補助，加州的Medi-Cal勢將受到影響。Medi-Cal是聯邦對加州低收入族群提供的健康保險計畫(Medicaid)，由於加州大幅擴大Medicaid，已有1490萬人參加，聯邦資金的削減，幾乎肯定會回縮某些服務和保障。

聯邦參議院上周也投票通過自己版本的較小預算法案。接下來，兩院必須協商並達成一致的預算。目前尚不清楚會削減哪些醫療補助服務，也不清楚到底有多少人會失去保險，因為立法者可以通過多種方式實現支出削減。

儘管如此，加州及全國的註冊者、健康倡導者和醫療服務提供者正努力理解這些削減對他們的影響，並將提議的削減稱為「五級火災」，稱共和黨的投票為對其選民的「最終背叛」。

加州健康消費者倡導組織Health Access California臨時執行董事Amanda McAllister-Wallne說，「這些削減將剝奪兒童、老年人、殘疾加州人等群體的護理，並且會提高所有人的成本，所有這些都只是為了給超富裕者減稅」；「這只是開始——我們將在每一個轉折點上推動加州的國會議員，把選民的健康放在首位」。醫院、醫生和縣官員也反對這些削減，因為醫療補助是主要的支付方。

醫療補助是加州社會安全網的支柱。它覆蓋所有兒童的50%和所有新生兒的40%醫療支出，還為老年人和殘疾人提供長期護理服務。自2014年以來，加州大力擴展了這一計畫。首先是根據《平價醫療法案》，擴大對更多成人的醫療補助；隨後逐步擴展到無證移民。

由聯邦政府和加州政府共同資助的Medi-Cal，若聯邦補助削減，將導致巨大的預算缺口，迫使服務及註冊人數的減少，並可能觸發其他計畫的縮減。加州的預算包括1610億美元的Medi-Cal，其中超過一半由聯邦資金支付。加州預算中心依現有提案估算，每年可能損失100億至200億美元。

目前的問題是國會將如何達成節省目標，共和黨立法者雖有一些提案，但尚不清楚那些會實現。預算專家指出，這些削減實際上是將責任歸咎於州長和州立法機構，因為它並沒有直接說「必須這樣削減資格，或削減提供者費率」，其實是各州自己解決預算平衡問題。在此情況下，加州只有三個選擇：提高稅收、緊缩其他預算，但最有可能的是削減Medi-Cal。

川普總統承諾不動老年人的醫療保險，但數百萬老年人也依賴醫療補助。在加州，根據健康照護服務廳的數據，大約220萬老年人和殘疾人士參加了Medi-Cal。傳統的醫療保險不涵蓋牙科、視力和聽力福利。老年人通常需要購買醫療保險優勢計畫來涵蓋這些服務。加州的低收入老年人可以通過Medi-Cal以低成本或免費享受這些服務。

加州有超過500萬名兒童參加Medi-Cal及附屬的兒童健康保險計畫，支付他們的預防護理，如免疫接種和篩查，也涵蓋支持服務，如諮詢和治療。對於大約16萬名處於寄養系統中的兒童及已被收養的兒童，還支付一系列社會服務。

加州 預算 醫療保險

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