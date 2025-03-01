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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

專家建議：做到這6件事 增加小孩學習意願

編譯胡立宗／綜合報導
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教育專家談鼓勵小孩學習的六個方法。（美聯社）
教育專家談鼓勵小孩學習的六個方法。（美聯社）

布魯金斯研究院（Brookings Institution）對全美3年級至12年級6萬5000名學生的調查發現：75%的3年級學生喜歡上學；只有25%的10年級學生喜歡上課，然而他們家長卻有高達65%，以為小孩喜歡上學。

「Discovery Education」委託「Harris Poll」進行的調查則發現，近半教師都認為，2024年的學童比起2019年的更不專心。NBCLA指出，新冠疫情當然是最大原因，但是家長的投入可以逆轉趨勢。

兒童教育新書「The Disengaged Teen」的作者之一Jenny Anderson說，除了探討小孩為何越來越不喜歡上學，還有學生自己與父母對上學開不開心的認知為何落差那麼大？另一名作者Rebecca Winthrop則說，家長可以積極鼓勵孩子，並幫他們找出適合的學習方法，而不要只會念叨。

整理兩人與其他教育專家的看法，家長可以用以下六個方法，增加小孩的學習意願：

小孩自己決定、自己承擔後果

舉例來說，與其由家長強制小孩何時做功課，不如讓小孩自己決定何時做，但是結果一定是要能準時交。這種程度的自主，可以讓小孩更有信心、能做更好的決定，家長的角色只是在碰到難關時提供協助。

不要讓小孩以「我就是不是那塊料」當藉口

很多小孩碰到學習難關時會說，「我就不會數學」、「我不是科學家的料」，但家長與其認同，不如協助培養小孩的「發展心態」，認為所有能力都是能夠發展、學習的。

尋找線索與老師合作

雖然有很多高年級小孩不喜歡上課，但背後一定有原因，這就需要家長、老師的合力，說明學習A可以幫助達成B的道理。假設小孩喜歡玩game，方法之一或許是展現，做出一套遊戲，其實需要藝術、數學、電腦等等能力，因為小孩可能只是看到表象，而不知道背後道理。

小孩回到家 先別問地雷問題

很多家長看到小孩下課，最先問的可能是，為何生物成績變差。但專家說，與其這樣，不如先問小孩今天碰到什麼好事，開不開心，然後再視情況問些頭痛的問題，問的方式可以是「如果你有什麼想跟我說的，或是需要我幫忙的，可以跟我講」。

撥出時間與小孩認真對話

很多家長只是隨口問問，今天怎麼樣啊？但專家的建議是，撥出時間和小孩聊聊今天發生了什麼事，比如那些課好玩，那些課不喜歡。這不是要當直升機家長，事事過問、樣樣監督，而是透過誠懇對話，瞭解孩子、營造信任感。同時也能建立小孩的自信與自我覺察能力。

分享自己的錯誤

作者Jenny Anderson曾經是紐約時報的記者，她犯過最大的錯就是害當天的報紙必須換版重印。她說，當時人仰馬翻，她則是彷彿天塌了。但她跟小孩說，大家都會犯錯，但是既然是自己的錯，就算再丟臉也要坦白，人生才能繼續下去。

紐約時報 疫情

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