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巴洛阿圖1郵遞區號 擁加州最高平均收入

編譯組╱綜合報導
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包括巴洛阿圖市中心和Crescent Park社區在內的94301郵遞區號，2022年均收入為165萬美元，在當年全美排第四名。(Google Maps)
包括巴洛阿圖市中心和Crescent Park社區在內的94301郵遞區號，2022年均收入為165萬美元，在當年全美排第四名。(Google Maps)

據「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，加州平均家庭收入最高的郵遞區號位於矽谷，但這並不僅僅是因為居民工資高。

根據美國國稅局(IRS)的最新稅收數據，包括巴洛阿圖市中心和Crescent Park社區在內的94301郵遞區號，2022年的平均收入為165萬美元。這一平均收入在當年美國排名第四。而佛羅里達州的費舍爾島(Fisher Island, Fla.)的33109郵遞區號，平均收入最高，達到442萬美元。巴洛阿圖的另一個郵遞區號94304的平均收入為161萬美元。

巴洛阿圖的富裕不僅僅是矽谷工資高的原因，甚至主要因素並非工資。據報告，這些郵遞區號的總收入中，大部分是資本利得(capital gain)，即房產或股票等資產的銷售收入。

美國國稅局的數據是根據2023年報稅的個人和夫婦提供的信息編制的，只有總和。這意味著少數高收入人群可能會推高平均收入，尤其是像舊金山金融區94104這樣的較小郵遞區號地區，該地區在2021年的平均收入最高。根據美國國稅局的數據，一些報稅人可能在報稅時使用了公司或辦公室地址，而不是家庭住址。

但是，由於這些數據來自於報稅表，而不是像其他大多數來源一樣依靠估算，因此它或許能最詳細地反映加州居民的財富狀況。2022年全州申報人的平均收入約為11萬1000美元。

灣區一郵遞區號擁有加州最高的平均收入，但不是因為工資，大部分是資本利得。(取自P...
灣區一郵遞區號擁有加州最高的平均收入，但不是因為工資，大部分是資本利得。(取自Pexels)

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