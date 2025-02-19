桑尼維爾TAC委員會招募高中生加入

桑尼維爾招募青少年顧問委員會成員。（桑尼維爾政府提供）

桑尼維爾休閒服務局(Recreation Department)正招募2025-2027年任期的新一屆青少年顧問委員會（Teen Advisory Committee，TAC）成員。TAC委員會是一個積極、富有責任感的團隊，由高中生自願組成。工作是提升桑尼維爾社區青少年的生活品質。委員會成員將與服務部緊密合作，提供青少年相關活動的建議，並在推動社區項目和發展新的青少年活動中發揮重要作用。

作為TAC的一員，成員不僅將鍛煉領導能力，還能通過策畫和參與社區服務專案獲得寶貴的經驗。每年，成員們將獲得社區服務時間，為個人簡歷加分，並能在參與各種青少年活動和會議時結識新朋友，分享經驗和見解。無論是策劃社交活動、組織志願者專案，還是提出創新想法，TAC成員的聲音將在社區中產生深遠的影響。

官員表示，此次招募面向所有桑尼維爾居民的高中生。申請者必須在2025年秋季進入9至12年級，在2025年4月5日之前年滿13歲。

所有申請者將參與選拔面試，面試將在4月5日（星期六）進行。面試將為申請者提供展示其能力、激情和領導潛力的機會，同時也是委員會評選成員的重要環節。

TAC委員會不僅為成員提供了展示領導力的機會，還能幫助學生為未來的學業和職業發展積累經驗。無論是提高組織能力，還是發展團隊合作精神，加入TAC都是一次值得期待的成長機會。