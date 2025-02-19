矽谷少兒春節聯歡會高潮迭起 圓滿落幕

歌曲金蛇狂舞演奏。（記者龔玥╱攝影）

2025年第八屆矽谷 少兒春節 聯歡會日前在庫比蒂諾舉行。活動由美國華裔 關心下一代協會主辦，吸引來自灣區各地的華人社區、文化藝術團體、教育機構及中文學校積極參與。現場張燈結綵，洋溢著濃厚的節日氛圍，孩子們身著節日盛裝，在舞臺上盡情展現才藝，與家長們共同慶祝中華民族最重要的傳統節日。

中國駐舊金山總領館副總領事宋國選、領事溫馨、蘇諾瑪市議員及前市長丁俊輝等來賓出席，與社區民眾一同感受新春的歡樂。

宋國選表示，春節不僅是團圓的象徵，更是中華文化傳承的重要契機。矽谷少兒春節聯歡會不僅為華裔新生代提供了展示才華的舞臺，也讓中華文化在海外綻放光彩。

美國華裔關心下一代協會成立於2014年，致力於為華裔青少年搭建交流平臺，鼓勵他們精通中英雙語，繼承中華優秀傳統文化，成為中美友好的橋樑。

協會會長陳健表示，希望通過這一年一度的盛會，讓孩子們在多元文化環境中深刻體會春節的文化內涵，同時培養自信，展現才華，促進社區凝聚力。本屆聯歡會以「大手牽小手，歡樂慶新春」為主題，節目內容豐富多彩，涵蓋舞蹈、歌曲、器樂演奏、朗誦等藝術形式，為觀眾呈現了一場視聽盛宴。

開場節目「大手牽小手 歡樂迎新春」由現場嘉賓與少兒演員共同演出，象徵著團圓與幸福，拉開了整場晚會的序幕。緊隨其後的民樂合奏「金蛇狂舞」讓觀眾沉浸在濃濃的年味之中，傳統樂器交織出熱烈喜慶的旋律，配合激昂的鼓聲，點燃了全場熱情。

舞蹈「雲裳扇舞」帶來了婉約典雅的東方韻味，而少兒武術節目「中國功夫」則展現了中華武術的英姿颯爽。此外，演出還包括了一系列精彩紛呈的表演節目，如男聲獨唱、富有創意的三人舞、朗誦和悠揚動聽的笛子獨奏等。每一個節目都凝聚了孩子們的努力與熱情，充分展示了他們在藝術表演上的多才多藝和無限潛力。

每一個節目都表達了對新春的祝福與期盼，通過其各自獨特的藝術表現形式，帶給觀眾一種精神上的愉悅與藝術上的享受。這些多樣化的表演不僅為全場帶來了視覺與聽覺的雙重盛宴，也讓每一個參與者都在其中找到了自信與驕傲。