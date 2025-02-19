無家可歸屬行為不當 佛利蒙新政通過

佛利蒙市議會通過加州最嚴遊民禁令。（電視新聞截圖）

佛利蒙市議會日前通過條例，將無家可歸認定為行為不當，並可以處以最多6個月監禁和1000美元罰金。

新通過的條例在加州 此類條例中最為嚴格，明令禁止在公共財產「露營」，在私有財產也只允許72小時「露營。」「露營」不只包括居住在帳篷裡，也包括居住在露營車之類的大型車輛裡。

新條例還規定，對「協助和教唆」遊民 的人可以最多罰款1000美元。

當晚會議長達五個小時，希望發言的民眾的長隊排到了市政廳外。有194人登記要求發言，最後只有70人得以發言。

很多人認為新條例太殘忍。遊民避難所Abode的董事會主席巴拉德(Theresa Ballard)表示，條例只是把人從一個城市趕到另一個城市，沒有解決遊民問題的根本原因。還有人認為，從監獄放出來的遊民又會流落街頭，因為佛利蒙沒有足夠的資源來收容境內所有無住房的人。

但也有人表示，不敢走在佛利蒙的大街上，尤其是小孩子，因為害怕被有精神疾患的遊民搭話。其他人表示，遊民營地的篝火有可能會失控，造成類似洛杉磯大火一類的災難。

佛利蒙市經理夏克勒福（Karena Shackleford)表示，佛利蒙每年花費700萬美元為遊民提供一系列服務，「我們一直在找機會提供更多的避難所。」

根據2024年義工上街清點遊民的數字，佛利蒙有807名遊民，其中612人住在大街上，195人住在避難所。其中62%的人住在露營車，20%的人住在帳篷裡，還有10%的人住在人行道上。

14%的遊民有工作，超過25%的遊民年紀在55歲以上，23%的遊民有嚴重精神疾患。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan)表示，正在興建2000個單元的可負擔住房，應該在今後3年內可以陸續完工。他還號召興建更多的避難所。

佛利蒙市灣區最貴的房市之一，房屋均價在150萬美元左右。單間公寓的平均月租金 在2100元。

佛利蒙警察局長華盛頓（Sean Washington)表示，警察只會在對他人造成嚴重威脅的狀況下執行新條例。他指出，佛利蒙公園露營禁令已經記錄在案，但警察迄今還未有任何逮捕行動。