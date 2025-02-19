我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨減支 擬砍白卡數十億元醫療經費

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

無家可歸屬行為不當 佛利蒙新政通過

記者徐蓓蓓╱佛利蒙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛利蒙市議會通過加州最嚴遊民禁令。（電視新聞截圖）
佛利蒙市議會通過加州最嚴遊民禁令。（電視新聞截圖）

佛利蒙市議會日前通過條例，將無家可歸認定為行為不當，並可以處以最多6個月監禁和1000美元罰金。

新通過的條例在加州此類條例中最為嚴格，明令禁止在公共財產「露營」，在私有財產也只允許72小時「露營。」「露營」不只包括居住在帳篷裡，也包括居住在露營車之類的大型車輛裡。

新條例還規定，對「協助和教唆」遊民的人可以最多罰款1000美元。

當晚會議長達五個小時，希望發言的民眾的長隊排到了市政廳外。有194人登記要求發言，最後只有70人得以發言。

很多人認為新條例太殘忍。遊民避難所Abode的董事會主席巴拉德(Theresa Ballard)表示，條例只是把人從一個城市趕到另一個城市，沒有解決遊民問題的根本原因。還有人認為，從監獄放出來的遊民又會流落街頭，因為佛利蒙沒有足夠的資源來收容境內所有無住房的人。

但也有人表示，不敢走在佛利蒙的大街上，尤其是小孩子，因為害怕被有精神疾患的遊民搭話。其他人表示，遊民營地的篝火有可能會失控，造成類似洛杉磯大火一類的災難。

佛利蒙市經理夏克勒福（Karena Shackleford)表示，佛利蒙每年花費700萬美元為遊民提供一系列服務，「我們一直在找機會提供更多的避難所。」

根據2024年義工上街清點遊民的數字，佛利蒙有807名遊民，其中612人住在大街上，195人住在避難所。其中62%的人住在露營車，20%的人住在帳篷裡，還有10%的人住在人行道上。

14%的遊民有工作，超過25%的遊民年紀在55歲以上，23%的遊民有嚴重精神疾患。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan)表示，正在興建2000個單元的可負擔住房，應該在今後3年內可以陸續完工。他還號召興建更多的避難所。

佛利蒙市灣區最貴的房市之一，房屋均價在150萬美元左右。單間公寓的平均月租金在2100元。

佛利蒙警察局長華盛頓（Sean Washington)表示，警察只會在對他人造成嚴重威脅的狀況下執行新條例。他指出，佛利蒙公園露營禁令已經記錄在案，但警察迄今還未有任何逮捕行動。

遊民 加州 租金

上一則

羅偉推動新法 降低新餐廳酒吧進入門檻

下一則

舊金山未來三年面臨10億美元赤字 市府須調整預算

延伸閱讀

佛利蒙圖書館春節聯歡 FASCA演出獲喝采

佛利蒙圖書館春節聯歡 FASCA演出獲喝采
佛利蒙市圖書館春節聯歡會 FASCA海外青年文化大使表演

佛利蒙市圖書館春節聯歡會 FASCA海外青年文化大使表演
佛利蒙擬禁遊民紮營 灣區最嚴格

佛利蒙擬禁遊民紮營 灣區最嚴格
聖荷西挺遊民 興建第7個微型住宅站點

聖荷西挺遊民 興建第7個微型住宅站點
陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題

陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大修讀工商管理碩士（MBA)課程。（受訪者提供）

矽谷博士主管被裁員 創業推廣糖葫蘆賣回原公司

2025-02-17 12:59
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光