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大美洲主題公園將辦音樂派對

記者龔玥╱聖荷西報導
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大美洲主題公園宣布舉辦音樂會。（記者龔玥╱攝影）
大美洲主題公園宣布舉辦音樂會。（記者龔玥╱攝影）

merica theme park）近日宣布，今年將舉辦一場名為「後院布吉」（Backyard Boogie）音樂會，吸引了歌手拉拉塞爾（LaRussell）和90年代說唱傳奇「少年」（Juvenile）共同登台獻藝。

拉拉塞爾因近期在節目中的精彩表演而廣受關注，其視頻播放量已接近50萬次。他將在音樂會上與以「Back That Thang Up」和「Slow Motion」等嘻哈經典作品聞名的「少年」連袂演出。

音樂會將在大美洲主題公園的露天劇場舉行，票價為75美元。如需同時享受音樂會和遊樂園的娛樂項目，票價則超過100美元。購票連結現已開放。

對於此次合作，拉拉塞爾在社交媒體上表示：「這是歷史！你可以和你最喜歡的藝術家一起乘坐遊樂設施，然後看他們表演。」

此次音樂會正值大美洲主題公園未來運營計畫不明朗之際。目前，該公園的土地所有權已轉讓至總部位於舊金山的Prologis公司，交易金額約為3.1億美元。根據協定，公園運營商Cedar Fair（現為六旗娛樂公司）將繼續運營園區「長達11年」，隨後可能關閉園區。儘管如此，這場音樂會為公園現階段的活動增添了濃重的歷史意義。

觀眾不僅能夠沉浸在夏日的說唱旋律中，還可以通過音樂與娛樂的結合，享受獨特的文化體驗。這將是一個不容錯過的夜晚。

舊金山

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