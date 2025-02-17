我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

華埠元宵街會 打造文化慶典 科比、金州勇士隊壁畫超吸睛

記者李怡╱舊金山報導
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠15日迎來了一年一度的元宵街會，將這座歷史悠久的華人社區變成了一片喜慶熱鬧的文化慶典。

這場為期兩天的活動將於2月15日（星期六）上午10時至下午4時30分，及2月16日（星期日）上午9時至下午5時在都板街（Grant Ave），從加利福尼亞街（California St.）至百老匯街（Broadway Ave）舉行。

街會設有超過100個攤位，為民眾提供琳瑯滿目的新春商品、手工藝品及傳統華人美食。活動現場還有中國民俗舞蹈、戲曲表演、鼓樂及武術示範等豐富的文化演出，讓遊客沉浸在濃厚的年節氣氛中。

值得一提的是，今年的慶祝活動與NBA全明星周末同時舉行。華埠特別新增兩幅與籃球相關的壁畫，吸引籃球迷前來「朝聖」。這兩幅壁畫分別是「曼巴精神」科比（Kobe Bryant）「蛇年傳奇」壁畫，以及金州勇士隊「蛇年全明星」壁畫，將體育與傳統文化相融合，成為今年街會的一大亮點。

除了豐富的表演和購物體驗，遊客還可與街會吉祥物合影留念，或欣賞新春遊行的特色展品，感受濃厚的節慶氛圍。

來自聖荷西的張先生特地帶著家人來參加活動。他表示：「這是我們家每年必來的活動之一，這裡不僅有好吃的年貨，還能讓孩子們體驗華人的傳統文化。看到舞龍舞獅和鼓樂表演，覺得年味很足！」

首次參加元宵街會的美國遊客Sarah Williams則說：「這是一次令人驚喜的文化體驗！從傳統舞蹈到各式攤位，我感受到華埠的活力和熱情。我還特地去看了科比的壁畫，真的太震撼。」

作為北美規模最大的農曆新年慶祝活動之一，除了元宵街會之外舊金山華埠農曆新年慶典與遊行每年都吸引大量民眾參與。活動主辦方表示，這不僅是一場辭舊迎新的節慶活動，更是一個展示華人文化、社區凝聚力及新年希望的場合，歡迎來自世界各地的遊客共同慶祝蛇年的繁榮與好運。

舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）

華埠 華人 舊金山

上一則

不滿馬斯克削減公共支出 灣區逾150人抗議

延伸閱讀

舊金山華埠熱鬧迎春 元宵街會慶祝農曆新年

舊金山華埠熱鬧迎春 元宵街會慶祝農曆新年
南灣台灣同鄉會元宵花燈會熱鬧登場 傳統文化與親子活動共融

南灣台灣同鄉會元宵花燈會熱鬧登場 傳統文化與親子活動共融
應對ICE 華埠2/17舉辦移民講座 聚焦走線客等4類

應對ICE 華埠2/17舉辦移民講座 聚焦走線客等4類
蒙市年節展 李家莊義賣捐華埠中心

蒙市年節展 李家莊義賣捐華埠中心
蛇年華埠爆竹跑 因野火延期到3月8日至9日

蛇年華埠爆竹跑 因野火延期到3月8日至9日

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉