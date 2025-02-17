華埠元宵街會 打造文化慶典 科比、金州勇士隊壁畫超吸睛

舊金山華埠熱鬧迎春，元宵街會慶祝農曆新年。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠 15日迎來了一年一度的元宵街會，將這座歷史悠久的華人 社區變成了一片喜慶熱鬧的文化慶典。

這場為期兩天的活動將於2月15日（星期六）上午10時至下午4時30分，及2月16日（星期日）上午9時至下午5時在都板街（Grant Ave），從加利福尼亞街（California St.）至百老匯街（Broadway Ave）舉行。

街會設有超過100個攤位，為民眾提供琳瑯滿目的新春商品、手工藝品及傳統華人美食。活動現場還有中國民俗舞蹈、戲曲表演、鼓樂及武術示範等豐富的文化演出，讓遊客沉浸在濃厚的年節氣氛中。

值得一提的是，今年的慶祝活動與NBA全明星周末同時舉行。華埠特別新增兩幅與籃球相關的壁畫，吸引籃球迷前來「朝聖」。這兩幅壁畫分別是「曼巴精神」科比（Kobe Bryant）「蛇年傳奇」壁畫，以及金州勇士隊「蛇年全明星」壁畫，將體育與傳統文化相融合，成為今年街會的一大亮點。

除了豐富的表演和購物體驗，遊客還可與街會吉祥物合影留念，或欣賞新春遊行的特色展品，感受濃厚的節慶氛圍。

來自聖荷西的張先生特地帶著家人來參加活動。他表示：「這是我們家每年必來的活動之一，這裡不僅有好吃的年貨，還能讓孩子們體驗華人的傳統文化。看到舞龍舞獅和鼓樂表演，覺得年味很足！」

首次參加元宵街會的美國遊客Sarah Williams則說：「這是一次令人驚喜的文化體驗！從傳統舞蹈到各式攤位，我感受到華埠的活力和熱情。我還特地去看了科比的壁畫，真的太震撼。」