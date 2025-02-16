南灣台灣同鄉會元宵花燈 僑胞同樂

扯鈴攤位。（記者王日芯╱攝影）

南灣台灣同鄉會15日在舊金山 灣區舉辦元宵花燈會，帶來結合傳統文化、親子 互動與社區凝聚力的精彩活動。駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、僑教中心主任莊雅淑，以及薩拉度加市長趙嬿、聖塔克拉拉縣議長李洲曉等親臨現場，與僑胞共慶元宵，並發表致詞，向鄉親們傳遞節日祝福。

元宵節 是重要的傳統節慶之一，象徵團圓與新春的延續。今年的元宵花燈會活動內容豐富多元，不僅安排了精采的大廳表演，讓與會者感受藝術風采，還特別規劃了傳統美食攤位，提供地道的台灣與客家美食，讓鄉親們在熟悉的滋味中尋找家鄉的記憶。

朱永昌表示，台灣文化是台美人共同的根。透過這類活動不僅能讓海外僑胞延續傳統，也能讓更多不同背景的社區朋友認識台灣。他感謝南灣台灣同鄉會的用心安排，讓海外僑胞能在異鄉感受到濃厚的年節氛圍，也讓下一代在遊戲與互動中自然學習台灣的文化特色。他鼓勵大家踴躍參與，共同慶祝這個充滿喜悅與團圓意義的節日。

莊雅淑表示，元宵節不僅是象徵團圓的佳節，更是台灣文化的重要載體，希望透過這場活動讓更多台美人第二代認識並親身體驗台灣傳統習俗，深化與台灣的情感連結。這場花燈會也促進了各大僑團的聯繫與合作，展現僑界的凝聚力與團結精神。期待能夠藉由這場活動，吸引更多主流社區民眾走進僑教中心，認識台灣文化的豐富多元。

為了讓台美家庭和年輕世代能夠更深入體驗台灣文化，活動特別設置了兒童活動區，準備了多項寓教於樂的親子互動體驗。其中，僑務委員會特別提供200份蛇年燈籠，讓小朋友現場製作燈籠。現場還有老師帶領兒童學習傳統剪紙藝術，讓孩子們用巧手剪出象徵吉祥的年年有餘（魚）圖案。

除了文化手作，今年的活動也融入更多趣味體驗，包括老師現場指導小朋友體驗扯鈴、布袋戲偶製作、捏麵人技藝，並邀請專業糖畫藝術家為孩子們現場創作各式動物造型糖畫，展現傳統技藝之美。美食互動區則提供小朋友手工飯糰製作與搓湯圓體驗，讓年輕世代親身感受節慶美食文化的樂趣。

健康與音樂體驗也是此次活動的一大亮點。現場特別安排了兒童中醫義診，提供基礎健康諮詢與保健知識，此外，樂器老師將現場教學烏克麗麗彈奏，讓孩子們透過音樂感受台灣多元文化氛圍。活動區內還設有彈珠台與棉花糖攤位，為孩子們提供純粹的童年樂趣，不僅讓小朋友自由遊玩，也促進親子間的互動與交流。