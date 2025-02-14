庫比蒂諾光電計畫 3：2過關 市長投反對票

綠能計畫中刪減了庫比蒂諾圖書館等地。（記者徐蓓蓓／攝影）

據「聖荷西焦點」（San Jose Spotlight）報導，庫比蒂諾市議會近日以3比2的票數，通過在昆蘭社區中心、庫比蒂諾體育中心和社區大廳三處政府建築安裝太陽能板。計畫投資約440萬美元，由佛利蒙市的Syserco Energy Solutions公司和布利桑頓的4LEAF公司承辦。市長趙良方和市議員王瑞光投了反對票。

庫比蒂諾市預計要支付大約250萬美元，因為2022年聯邦通過的一項激勵清潔能源的法律會給到30%的稅收抵免。這一計畫預計每年可以在能源方面為該市節省近29萬1000美元的開支。在太陽能板30年左右的壽命中總共大約可以節省1340萬美元。不過要趕上太平洋瓦電的優惠費率，這一項目必須要在2026年底之前安裝營運。

市議員莫罕（Sheila Mohan）支持這一計畫，因為太陽能是未來。她自己家就安裝了太陽能板。她對媒體表示：「我們都在遠離化石燃料和溫室氣體排放，這就是第一步。」

王瑞光表示，自己家就有太陽能板和電池。如果不是項目依賴「通膨減少法案」的資金，他就會支持這一計畫。上月川普總統為了制止綠色新政，凍結了法案用來資助清潔能源的多數資金。這對地方能源的影響目前還未知。

如果沒有這筆資金，庫比蒂諾就要負擔全部440萬美元。王瑞光不希望見到這樣的情況，特別是該市預計今後幾年都會有財政赤字。

這一計畫最早是作為該市2024-2025財年的提升項目出現的。起初預算在630萬美元，後來削減了黑莓農場高爾夫球場、庫比蒂諾市政中心和市圖書館等地點。