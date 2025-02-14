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16所大學拒收卻被谷歌錄用 華裔高中生告加大、教育部種族歧視

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌公司錄用的華裔男生Stanley Zhong與父親，日前以種族歧視提告加州大學和聯邦教育部。Stanley在大學申請過程中被包括加州大學5所分校在內的多所高校拒絕，但卻被谷歌公司錄用。此事受到了媒體的廣泛關注和報導，並在2023年的一次國會聽證中被提及。

馬斯克（Elon Musk）也曾在X平台上就此事發表評論：「實際上就是你不能再相信精英大學，而是必須要獨立測試人的編程能力。」

Stanley的父親表示，有嘗試和加州大學、加州立法機構、州長紐森、教育部民權辦公室等聯絡，但在過去一年的時間內仍然沒有進展，因此只能選擇訴訟。

Stanley的父親還透露作為無代理律師的當事人，他們的訴狀主要是利用ChatGPT和Gemini等人工智慧應用起草的。同時也在準備針對其他幾所拒錄高校的訴訟。

記者向Stanley的父親了解Stanley的現狀。其父表示，Stanley目前仍在谷歌工作，「2025年1月，Stanley收到了他作為谷歌僱員在2024年全年的表現評估，評級和經理評估都表明他完全達到了谷歌職位對他的要求，並表現出強有力的上升趨勢。」

Stanley的父親表示，谷歌的工作對Stanley來說似乎太容易了一點，他未來有可能會考慮轉向新創企業。同時表示，Stanley目前不接受媒體有關訴訟的任何採訪，並提到已經在訴狀中表示，在亞裔學生維護自身權益的時候有很多微歧視和公開的敵意。這樣不友好的氛圍會讓很多原本可能站出來的人望而卻步。

他表示，原本很多被加州大學拒錄的亞裔申請人都有興趣加入訴訟。但在進入大學學習了幾個月後，都放棄了原本的想法。

加州大學 谷歌 種族歧視

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