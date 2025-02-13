川普凍結聯邦資金 聖縣醫療系統恐告急

若川普凍結聯邦資金，聖塔克拉拉縣受最大影響的將是醫療保健系統，因為自聯邦政府獲得的全部經費80%都用在單一目的：醫療保健。(取自聖縣健康系統臉書)

隨著各界對總統川普 是否施行凍結聯邦資金的持續質疑。聖塔克拉拉縣新報告估算，聖縣目前預算約有36億美元、約佔總預算30%，來自聯邦政府 。

「聖荷西信使報」報導，報告顯示，若聯邦資金消失，聖縣將遭到嚴重打擊。因為他們自聯邦政府獲得的全部經費80%都用在單一目的：醫療保健。

今年1月底，川普政府下令聯邦機構停止發放基金與貸款，直至他們決定那些支出符合總統的優先事項。數名聯邦法官快速阻擋這項命令。但羅德島一位聯邦法官稱，川普政府繼續「不當凍結聯邦資金，並拒絕恢復撥放聯邦經費。」

另一項行政命令是要求切斷那些自稱是非法移民「庇護所」的州與地方政府資金。聖縣上周針對這項命令、對川普政府提出告訴。

聖縣行政長威廉斯(James Williams)在最近縣議會上表示，川普發布一系列行政命令，為縣府即將進行的預算程序、帶來「極大的不確定性」。他告訴信使報，來自聯邦政府的大部分經費，以某種方式與日常所有產生密切關係。

聖縣議員艾里納斯(Sylvia Arenas)指出，川普非法扣留社區的聯邦資金，影響甚大，縣府必須領頭阻止川普扣留社區的聯邦資源。

聖縣報告列舉的36億美元包括直接來自聯邦政府資金，以及透過州政府間接來自聯邦的經費。其中，聯邦資金約80%、29億美元用在醫療保健，幾乎全部都與醫療補助及醫療保險相關。

聖塔克拉拉谷醫療保健系統(Santa Clara Valley Healthcare System)是加州 第二大縣立醫療與醫院系統。

威廉斯表示，聖縣與其他醫院高度依賴醫療補助、在加州被稱為Medi-Cal的經費。這些醫院提供創傷護理、燒傷照護、新生兒加護病房護理等相關緊急服務，這是加州每個主要城市都提供的醫療服務，皆仰賴聯邦醫療補助計畫。

聖縣獲得聯邦政府撥款的其他7億2900萬美元，則主要用於社會服務，包括CalWORKS等項目。其他補助經費用於支持難民、提供災難援助、協助修繕橋梁或資助與結核病、愛滋病及婦幼健康有關的公共衛生計畫。

聖縣議長李洲曉(Otto Lee)表示，目前最大擔心是由於聖縣雇用並必須提供超過2萬3000名員工薪資。來自聯邦資金被凍結，將對聖縣機構運行的現金流造成巨大壓力，是必須立刻處理的問題，需要回到正常聯邦撥款狀態。