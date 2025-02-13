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像極馬斯克 DOGE副手戴維斯習慣遊走法律邊緣

編譯廖宜怡／綜合報導
一項訴訟稱，政府效率部成員戴維斯（右）和馬斯克一樣，都慣於遊走在法律邊緣。（取自臉書）
一項訴訟稱，政府效率部成員戴維斯（右）和馬斯克一樣，都慣於遊走在法律邊緣。（取自臉書）

推特（Twitter，現為X）灣區員工在一項訴訟中稱，幫助馬斯克（Elon Musk）領導政府效率部（DOGE）整肅聯邦政府的史丹福大學畢業生和他的億萬富豪老闆一樣，都是慣於遊走在法律和監管邊緣的老手。

根據聯邦航空總署（U.S. Federal Aviation Administration）網頁上的簡介，戴維斯（Steve Davis）擁有史丹福大學航太工程碩士學位，曾領導馬斯克火箭公司SpaceX的計畫，後來進入馬斯克的隧道公司（Boring Company）擔任總裁。華爾街日報本周在報導中稱，戴維斯是馬斯克所謂的「政府效率部」的主要副手。

聖荷西信使報表示，政府效率部是美國數位服務委員會（U.S. Digital Service）底下的一個臨時組織。他們到目前為止的作為已使民主黨人憤怒、科學家和人道主義團體產生戒心、多州和包括美國財政部等多個聯邦機構對他們提起訴訟。民主黨認為，政府效率部的工作不僅非法，還違反了美國憲法。

根據前推特員工提出的訴訟，在馬斯克於2022年收購推特後，戴維斯是執行馬斯克指令的主要人物，他甚至帶著女友和他們當時剛出生一個月的孩子住進推特總部。在收購完成後不久，戴維斯要前推特房地產總裁霍金斯（Tracy Hawkins）想辦法籌出5億美元。

當被告知終止租約可能要付罰款時，戴維斯說不會支付這些費用，而且告訴霍金斯不會再支付任何租金。霍金斯隔天就遞出辭呈，以避免參與戴維斯的「盜竊」行為。

訴訟另一原告、前推特設計和建設計畫經理基利安（Joseph Killian）表示，馬斯克想要在他的辦公室旁蓋一間廁所，他說明必須先花時間申請建築執照。然而，戴維斯卻要基利安別浪費時間申請執照，理由是「我們不必遵守這些規定」。

路透社報導，政府效率部另一名成員、柏克萊加大畢業生克里格（Gavin Kliger）曾在社群媒體上分享白人至上主義者福恩特斯（Nick Fuentes）和極端厭女主義者泰特（Andrew Tate）的發文。

馬斯克 推特 史丹福大學

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