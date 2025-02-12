聖荷西擬設「禁止返回區」 應對遊民

聖荷西無家可歸者的營地。（圖源San Jose Spotlight）

聖荷西 市官員在居民表達對安全問題的擔憂後，計畫將一個社區畫為無家可歸者的「禁止返回區」。但市長馬漢（Matt Mahan）尚未確定具體實施日期。

根據San Jose Spotlight報導，最近聖荷西行動組織（San Jose Action）與馬漢市長及第二區議員坎珀斯（Pamela Campos）會面，表達他們對長期無家可歸者營地問題的憂慮。居民表示，雖然他們對無家可歸者的困境深表同情，但無序增長的營地帶來了安全隱患，包括火災風險、威脅行為和醫療緊急情況，讓他們感到害怕甚至不敢出門。

「住在那個地區的居民感到越來越不安全。他們不得不關上百葉窗，因為無家可歸者在窺視。他們偷取我們的水，甚至對我們進行威脅。」聖荷西行動組織成員告訴San Jose Spotlight，「政府曾多次承諾減少該地區的營地，但至今仍未兌現。」

市府原計畫在去年開放150個床位的臨時住房，並在此後啟動營地清理工作。然而，開發專案的推遲導致清理進程停滯。面對居民訴求，馬漢承諾，市府將在三周內清理恩迪科特大道（Endicott Blvd）附近的營地，並在今年晚些時候開放臨時住房。一旦該住房開放，政府將在相關區域設立「禁止返回區」，防止營地再次出現。

該社區居民每年需繳納約170美元的特別稅（special tax），用於社區基礎設施的維護和改善。然而，營地問題導致許多基礎設施專案受阻，包括樹木修剪、公園維護、雨水排水系統管理和景觀美化工程等。

隨著市府加快無家可歸者管理措施的推進，「禁止返回區」的設立或將成為未來聖荷西市應對無家可歸者問題的重要模式，但如何平衡居民安全、無家可歸者權益與長期住房解決方案，仍然是市府面臨的一大挑戰。