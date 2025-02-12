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舊金山灣區台灣商會30周年年會 250人參與

記者江碩涵╱聯合市報導
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舊金山灣區台灣商會自1995年成立以來，始終秉持三大創會宗旨，內容是促進在美國之台僑工商界之聯誼及服務、提升會員在美國的社會地位與形象、促進台美間經濟與文化的交流，不斷發展壯大。（主辦單位提供）
舊金山灣區台灣商會自1995年成立以來，始終秉持三大創會宗旨，內容是促進在美國之台僑工商界之聯誼及服務、提升會員在美國的社會地位與形象、促進台美間經濟與文化的交流，不斷發展壯大。（主辦單位提供）

舊金山灣區台灣商會8日在聯合市舉辦30周年年會暨新春聯歡晚會，活動熱鬧，吸引了近250位灣區僑界代表、工商領袖、民選官員及地方首長參加。舊金山灣區台灣商會會長周威宇表示，30年對任何一個團體而言，都是一個極具意義的里程碑，不僅象徵著歷史的積累，更彰顯了傳承的價值，他希望藉由每一屆商會努力奠定穩固的基礎，迎接下一個璀璨的30年。

當天氣氛熱鬧，百工百業等商會成員都到場支持。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）、加州共和黨主席派特森（Jessica Patterson）、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳光博、吳怡明，以及僑務委員崔競乾、李文雄、李漢文、林政原等僑領到場支持。日本駐舊金山副總領事Takeshi Ishihara也派代表出席，共襄盛舉。

周威宇表示，舊金山灣區台灣商會自1995年成立以來，始終秉持三大創會宗旨，內容是促進在美國之台僑工商界之聯誼及服務、提升會員在美國的社會地位與形象、促進台美間經濟與文化的交流，不斷發展壯大。

他表示，在歷屆會長的努力下，舊金山灣區台灣商會在過去30年間奠定了堅實的基礎，並在灣區僑社中建立了舉足輕重的地位，灣區重要僑社活動，例如童玩節、台灣棒球日、華人運動大會、國慶慶典活動等，都能見到商會積極參與。

另一個提升商會在美國社會地位與形象的亮點活動是每年舉辦的年會，邀請的主講者總是重量級有政治影響力的人物。周威宇舉例，如AIT主席或處長、美台商會主席、政黨領袖或在地市長等等，精闢的演講內容也常成為新聞媒體報導的焦點，參與年會來賓冠蓋雲集，各大使、市長、議員、僑務委員、僑界社團領袖等齊聚一堂，是灣區年度重要的盛會。

今年舊金山灣區台灣商會30周年年會暨新春聯歡晚會，邀請到的就是加州共和黨主席派特森（Jessica Millan Patterson）。她在演講中分析川普總統成功連任所帶來的影響，並強調川普將重建美國實力。

她特別提到台灣是美國與加州的重要經濟夥伴，在科技產業中扮演關鍵角色，尤其在半導體供應鏈方面影響深遠。川普政府承諾持續支持台灣，深化雙邊貿易與國防合作。

舊金山灣區台灣商會2月8日在聯合市舉辦30周年年會暨新春聯歡晚會，活動熱鬧，吸引...
舊金山灣區台灣商會2月8日在聯合市舉辦30周年年會暨新春聯歡晚會，活動熱鬧，吸引了近250位灣區僑界代表、工商領袖、民選官員及地方首長參加。（主辦單位提供）

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