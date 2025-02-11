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庫比蒂諾擴增實境App 體驗大自然

記者徐蓓蓓/庫比蒂諾報導
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手機應用預想效果圖。（取自Apple應用商店）
手機應用預想效果圖。（取自Apple應用商店）

據SFGATE報導，作為科技中心的矽谷庫比蒂諾市日前推出一款手機應用，透過擴增實境（AR）技術來提升居民參觀該市麥凱蘭農場自然保護區時的體驗。

麥凱蘭農場是庫比蒂諾境內一處有悠久歷史的自然保護區，不僅自然風光優美，動植物資源豐富，還保存有當地歷史遺存，也是自然環境教育活動的場所。市民們常常來這處18畝大的都市山林休閒遠足。

在手機應用商店下載這款應用後，用戶可以利用應用自帶的地圖指引，找到保護區內重要的地標。用戶到達一處地標後，應用就會啟動手機攝像頭，而一個叫做Cooper的3D虛擬機器人也會出現在屏幕上，它會通過動畫來傳遞本地動植物和歷史方面的資訊。

記者在手機應用商店下載了這一款應用程式。下載免費並且很快完成，有英文、印地安語和中文三個選項可以選擇。選擇中文後，有些介面是中文繁體字，而另一些介面是簡體字，不過並不影響閱讀。

之後出現了題為「庫比蒂諾藝術之旅」的界面，讓人有些困惑。界面主畫面是一張地圖，地圖下方是浮動的3D機器人。

記者在下午4時30分左右來到麥凱蘭農場。農場內有零星遛狗或慢跑的市民。

手機應用的實時地圖上出現了靠近農場入口的環境教育中心等地標。但當記者走近教育中心時，手機應用卻並無反應。換其他地標試過，情況也是如此。下拉菜單中環境教育中心的標籤旁邊有上鎖圖標，點擊並未解鎖。點擊其他地標名稱也是如此。

這似乎和媒體報導中所宣稱「不需要導遊...甚至商店或自然中心關門了來都可以獲得資訊」的描述尚有差距。

據悉，這款應用是庫比蒂諾市和Balance Studios共同合作開發的，計畫在今年春季正式上市，目前還在試用階段。

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