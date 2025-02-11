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第60屆超級盃大賽 將在李維體育館舉行

編譯林思牧／綜合報導
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第60屆超級盃明年2月在李維體育館舉行 (谷歌地圖)
第60屆超級盃明年2月在李維體育館舉行 (谷歌地圖)

第59屆超級盃比賽結束後的次日，新奧爾良正式把第60屆超級盃(Super Bowl LX)主辦權移交給49人隊和灣區的主辦委員會。北加州的旅館、餐廳、商店和酒吧，都熱切期待明年2月的這場運動盛事。

灣區NBC電視台報導，主辦權的移交典禮於10日上午於新奧爾良市舉行，49人隊的東家約克(Jed York)、聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)和灣區主辦委員會(Bay Area Host Committee)總裁詹莫哈梅德(Zaileen Janmohamed) ，從新奧爾良主辦單位和官員手中，接下代表主辦權的信物。

第60屆超級盃會在舊金山49人隊(San Francisco 49ers)的主場李維體育館(Levi's Stadium)舉行。不過李維體育館並不在舊金山的市界內，而是位於舊金山東南邊30多哩的聖塔克拉拉市(Santa Clara)。這將是李維體育館啟用以來，第二次主辦超級盃大賽。

馬漢市長指出，他在這屆的新奧爾良的活動中，四處觀察並把重要的事寫在筆記本上，他主要關心的是行動能力(mobility)等的項目，譬如怎樣把觀眾從灣區的三大機場順利地送到旅館，怎樣讓來自全美國甚至全世界的貴賓，可以享受到灣區的多元化和各種族裔的美食等等。

詹莫哈梅德總裁則表示，接下猶如奧運聖火(torch)的這枚美式足球(football)信物，就代表下一屆的準備工作立即開始了。灣區的球迷表示，他們期待明年超級盃將為南灣帶來的氛圍，企業商家也表示這將是十分必要的大事。紅木市的市民菲格羅阿(Renzo Figueroa)說：我認為這將像上次一樣，對地區有很大的幫助。

從餐廳、酒吧到酒店，整個灣區將像2016 年超級盃的表現一樣，會獲得顯著的經濟利益。矽谷 Ventral 商會執行長巴蒂亞(Harbir Bhatia)表示：「上次在本地區，我們看到了 2.4 億美元的經濟效益。這是來自銷售稅，但可惜在聖塔克拉拉我們只看到了其中的 7% 左右。」但她預計明年聖塔克拉拉將從這場大型活動中，獲得最顯著的經濟利益。

灣區 超級盃 舊金山

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