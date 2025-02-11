聖荷西下個會計年度 恐現6000萬美元赤字

聖荷西面臨6000萬美元預算赤字，市長馬漢提出補救措施。（美聯社）

聖荷西 市議會11日起開始討論下一會計年度預算 ，但受到銷售稅收入減少和成本增加的影響，聖荷西下一會計年度可能面臨6000萬美元預算赤字，各部門已開始著手研究如何削減開支。

聖荷西信使報表示，市長馬漢（Matt Mahan）將要求同僚支持永久改變聖荷西E提案（Measure E）政策，透過繼續撥出可負擔住房資金，來建設該市臨時庇護系統。他認為，此舉將有助於大幅削減預算赤字，也能使聖荷西加速達成清除遊民 營區的目標。

馬漢對信使報說：「好消息是，維持E提案的資金重新分配政策，將可消除約三分之二的預算赤字，我們的缺口相對會變小。不過，剩下的2000萬美元可能比較難解決。」

銷售稅收入是聖荷西普通資金（general fund）的第二大收入來源，自2023-2024會計年度結束以來，已呈現整體下降的趨勢，第四季收入與上一會計年度同期相比下降了9%。銷售稅收入減少已開始影響聖荷西的財務狀況，預估將造成2500萬美元到3000萬美元的預算短缺。

聖荷西市府經理麥奎爾（Jennifer Maguire）在寫給高級職員的備忘錄中指出，該市銷售稅收入年比降幅約7.5%，使下一會計年度實際的普通資金金額與預期產生很大落差。為了防止下一會計年度預算赤字繼續擴大，聖荷西市府去年12月已採取了有限的招聘凍結措施。

為了平衡預算，馬漢列出聖荷西可以選擇的削減成本途徑，包括延後實施某些計畫、延後開放新警察培訓中心、減少市府空缺職位數量、延長市府招聘凍結期以避免裁員等。

信使報指出，即便如此，聖荷西的預算問題與其他大城市相比算是小巫見大巫，例如屋崙為了彌補1億3000萬美元的預算赤字，最近裁去了近100名雇員。

馬漢說：「儘管我們未能達成我們的財政目標，但值得慶幸的是，我們並沒有面臨許多城市所面臨的那種嚴重財政困境。我希望看到本地經濟增長的速度快於支出，如此一來，我們就可以擴大服務層面。」