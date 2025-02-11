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黛文洵美書畫藝術 結合水墨、抽象主義

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖報導
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黛文洵美書畫藝術將水墨傳統與當代抽象表現主義結合。(受訪者提供）
黛文洵美書畫藝術將水墨傳統與當代抽象表現主義結合。(受訪者提供）

黛文洵美（Victoria Yau)「雲·山」作品展，日前由史丹福大學藝術中心設計學院藝術史與物質文化部門副教授Ellen Huang策畫，在巴洛阿圖坤利亞當代藝術畫廊展出。

出生於上海後經台灣來美的藝術家黛文洵美，是美國最早的亞裔當代抽象藝術家之一，創作生涯從20世紀50年代末延續至2010年代末。她的作品生前曾在史密森學會博物館，芝加哥藝術學院及美國和亞洲的眾多博物館及畫廊展出。

黛文洵美一生創作了幾百件藝術作品，涵蓋抽象水墨、水彩、拼貼、版畫與紡織藝術。1960年移居美國後，從傳統的中國水墨畫轉向抽象藝術，將歷史悠久的水墨傳統與當代抽象表現主義相結合。

她的作品常常探索肌理、線條與色彩，注重身體的存在感與感知，同時挑戰傳統山水畫的表現形式。她在書法和山水畫方面的背景，以及對哲學與美學的研究，對其藝術創作產生了深遠的影響。

除了視覺藝術實踐外，黛文洵美還是一位多產的作家和詩人。她撰寫了多篇學術文章，探討中國藝術史中色彩的運用，同時通過詩歌表達個人情感，詩作中常常描繪遙遠或想像中的景致。

藝術家的多元藝術實踐，還受到其移民經歷和多重文化影響的塑造，解釋了多語言表達在早期亞裔美國藝術、亞裔移民藝術及全球現代主義發展中的重要性。

據悉，本次展覽旨在將黛文洵美的作品置於戰後藝術史的廣闊語境中重新審視，強調她跨國旅程的複雜性及其對現代藝術史的貢獻。在芝加哥、佛羅里達、鳳凰城到紐約等地跨越半個多世紀的創作生涯中，她的抽象藝術與材料試驗，不斷在思考東亞山水畫從繪圖構圖到形式與線條的提煉。

黛文洵美曾經在詩中寫到：「山追逐著雲，雲綿延於山，彼此回應著思念。」對她而言，抽象與詩意最能傳達其藝術性的介入—她的個人風景。

亞裔 博物館 移民

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