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聖荷西挺遊民 興建第7個微型住宅站點

記者葛歆睿╱聖荷西報導
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聖荷西市第七個微型房屋項目Cherry Avenue本周二舉行破土動工儀式。（聖荷西市府提供）
聖荷西市第七個微型房屋項目Cherry Avenue本周二舉行破土動工儀式。（聖荷西市府提供）

聖荷西市將在其臨時住房計畫中新增第七個微型房屋站點，最早從今年秋季開始為遊民提供住所。

聖荷西焦點報報導，經過兩年多規畫，Cherry Avenue微型房屋項目正式開工，預計將於9月啟用。總耗資1830萬元，為136名遊民提供臨時住所。設施將設立於聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water）土地上，資金來源包括來自加州政府900萬元、E法案、原本用於永久性住房的700萬美元資金，及240萬美元的慈善捐款。其中包括房地產開發商John Sobrato捐贈的100萬美元。

兩年前，Valley Water水利局提出修改水務區法律，允許使用土地為在其地區露宿的遊民提供住房，並獲得董事會的批准。

該項目的開發商非營利組織DignityMoves，將獲得最多1500萬美元的資金，用於設計和建造微型房屋。該組織同時也幫助籌集了慈善資金。

這個臨時住房設施將建在Hampton Inn對面，該地區是遊民在瓜達盧佩河（Guadalupe River）沿岸露宿的地方。設施啟用後，附近的遊民將優先入住。站點將配有中央洗衣設施、私人浴室和戶外野餐區，並提供個案管理、安全及其他幫助人們過渡到永久住房的服務。設施啟用後，年運營費用約為500萬元，平均每張床位年費為3萬7500元。

Cherry Avenue站點是市長馬漢（Matt Mahan）在明年新增1000張微型住房床位計畫的一部分。該計畫旨在以減少街頭和水道邊的遊民，目前聖荷西市已擁有六個微型住宅站點，共約500張床位。該設施啟用後，市政府將從Blossom Hill Road到Branham Lane設立無露營區。

馬漢表示，兩年前他就承諾聖荷西將結束露營時代，政府有責任建立基本的尊嚴庇護所、臨時住房和治療中心。當這些設施可用時，遊民也有責任進入並利用這些服務。

遊民 聖荷西 加州

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