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拒絕浪費低價打包 多餘食物盲盒走紅

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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Too Good to Go是一款「多餘食物盲盒」手機應用。（取自Too Good to Go網站）
Too Good to Go是一款「多餘食物盲盒」手機應用。（取自Too Good to Go網站）

Too Good to Go是一款「多餘食物盲盒」手機應用，2015年首次出現在丹麥的哥本哈根。商家可以通過這一應用平台，將臨期的食物以盲盒形式低價打包出售。據悉，目前已經有超過16萬商家入駐這一應用平台共同拒絕食物浪費。

記者日前在手機應用商店下載這款應用，簡單註冊後，選取自己所在的位置，應用就會顯示周邊提供「多餘食物盲盒」的商家。從所列商家來看，既有餐廳、麵包房，也有咖啡店、超市和珍珠奶茶舖等。

記者選擇了全食超市（Whole Foods)兩個盲盒，一個是烘焙食品盲盒，一個是成品菜盲盒。烘焙盲盒標價6.99元，成品菜盲盒標價9.99元。取貨時間是當晚的9時到10時。

記者按照約定的時間來到指定的超市，拿到了全食超市紙袋包裝的兩大包食物回來開箱。烘焙食品盲盒內有三大盒產品，分別是黃油巧克力曲奇餅四大塊、黑糖香蕉堅果麥芬四個，還有芝士丹麥卷四個。包裝日期是四天或五天前，賞味期限都是到當日。價格標籤上的原價累計為22.47元。

成品菜盲盒內則有四大盒菜。分別是兩大盒經典番茄醬火雞肉糕、火雞考伯沙拉以及芝麻醬甜菜頭沙拉。包裝日期也是四天或五天前，賞味期限都是到當日。標籤上原價累計為33.92元。

不過對於是否會使用這款食物盲盒軟件，受訪者的觀點並不一致。有一些受訪者表示，不喜歡吃不新鮮的食物，而且盲盒開出來的食物不一定是自己喜歡吃的，如果不吃反而會造成更多浪費。也有不少受訪者表示，現代社會食物浪費問題嚴重。臨期食物並沒有壞掉，可以用低價嘗試更多不同的食物和商家，還可以減少浪費，是一件對買賣雙方都有益的事。

據悉，南灣地區目前最受歡迎的食物盲盒來自歐洲的高檔食品超市Eataly。有網友表示自己，專門設置了鬧鐘準點來搶，而這家的盲盒通常上線15秒之內一定搶光。也有不少學生族表示，自己很喜歡這些價廉物美的食物盲盒，便宜大碗味道也不錯。即使一個人一下吃不完，多餘的馬上放冰箱急凍也可以慢慢吃。

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