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ICE突襲矽谷城市 展開移民清查行動

記者徐蓓蓓╱山景城報導
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川普總統就任不到一周時，ICE就已經針對矽谷一些城市發動了清查活動。 ( Pexels)
川普總統就任不到一周時，ICE就已經針對矽谷一些城市發動了清查活動。 ( Pexels)

山景城警局日前透露，在川普總統就任不到一周時，ICE就已經針對其轄區內的一處住宅樓發動了清查活動。

警局事先接到通知稱當日早晨8時15分，ICE會在轄區內某地展開行動。警局發言人表示，警局並未參與行動，對於行動計畫的細節並不了解。

據悉，這並不是ICE第一次出現在山景城。在2017年川普第一屆任期的時候，ICE也有類似行動並當場拘捕了一年輕男子。之後又在灣區城市的聯邦清掃活動中再次拘捕了兩人。2019年，ICE在山景城在一名水果攤販家門口拘捕了他。

去年11月，山景城警局就聲明不會參與聯邦的移民清掃、拘捕，或是基於公民身份而逮捕任何人。警局對於罪犯、證人或其他尋求幫助的人也不會詢問其移民身分。但有和ICE探員以及國土安全部合作調查涉及武器走私的嚴重犯罪活動。

山景城居民李先生表示，這一帶在科技業騰飛，成為谷歌公司的總部和各類新創企業雲集之地以前，是某些族裔相對比較聚居的地區。因此即使在城市飛速發展之後，周日公園裡也會看到一些移民工人聚集，甚至還有推著小車叫賣冰棒或是小吃的小販。近來確實是很少看到這些人。公園裡他們時常聚集地角落顯得空空蕩蕩。

另一位黃女士表示，自己有雇用園丁每月兩次來打理院子。但從去年11月後就很久沒有看到工人過來。她平日裡只和這些工人的負責人通過簡訊聯絡，每次派來的工人也不一樣，因為年底繁忙也就沒有在意。直到今年1月份，之前聯絡的負責人突然簡訊她要求付每月60元的維護費。但之前都是按次收費，讓她非常摸不著頭腦。

黃女士把自己缺少打理而雜草叢生的院子的照片發給對方，表示院子清理好之後才會付錢。對方卻發來一張整潔院子的照片，說做了很多清理工作。黃女士指出對方照片中還有萬聖節的佈置，是11月之前的照片。對方就沒有再回覆，也沒有再派工人過來。

黃女士表示，近來很少見到之前幾乎每周都來的工人，也有點擔心他們的安危。但是對方負責人莫名其妙的索取費用之舉，她真的很難接受。

ICE 移民 川普

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