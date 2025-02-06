聯邦撥款削減 恐衝擊長者醫療

聯邦撥款削減對長者醫療可能造成影響。（EMS網站圖片，Selen Ozturk/攝影）

少數族裔傳媒服務(EMS)報導，日前在沙加緬度舉辦的一場座談會上，加州 長者政策、研究和平權組織副主任斯蒂豪（Sarah Steenhausen)表示，在聯邦援助陷入危機的不確定狀況下，「我們需要在地方層面改變資金結構。但這並沒有一個統一適用的標準。」

舊金山在接下來的兩年裡會面臨8億7600萬美元的赤字。安老自助處主席兼執行長鍾月娟（Anni Chung)表示：「我們所有的長者相關部門都被要求削減15%的開支，這就意味著我們要削減服務。」

鍾月娟說：「我們已經在華埠 看到ICE去查看雇員ID，所以已經開始和非營利法律服務機構合作向長者普及他們的權利。」她還表示，如果在一個對他們所代表的人士不友好的政權下還有更多的財政削減的話，他們就不得不更多依賴社區合作組織，或是關停服務。

聖地牙哥縣健康和人文服務局行為健康服務主任伯格曼（Luke Bergmann)醫師表示：「我的父親3年前去世，享年90歲。他是德高望重的哲學教授，但是罹患了椎管狹窄的疾病。因為無法行動，他的健康每況愈下，無法自理。他的養老金也不夠。我們不得不有意清空了他的資產，讓他可以加入聯邦醫療的醫療補助PACE計畫。這是能為他取得照護的唯一辦法。這樣的事例並不鮮見。」

伯格曼醫生表示，自己所掌管的12億美元的預算 一大部分來自現在被限制的撥款。他對於削減資金非常擔憂。但更加為沒有居住在加州的人士擔憂。「在這裡，我們很幸運有政治人物致力於盡可能地保護加州免受影響。」

川普總統1月27日下達了旨在凍結一大批聯邦資助項目的行政令，不過翌日即遭到22個民主黨多數州的檢察長起訴，包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta)。