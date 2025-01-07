PayPal盜取網紅數百萬元傭金 5內容商怒告

布朗利在他的網路節目中解說PayPal的詐騙。Paypal聲明︰「Honey遵守並執行業界規則。」 (youtube.com截圖)

網紅代言產品收取佣金，已成為另一種經濟體系。新年伊始，五家網路內容創造商向矽谷 科技巨擘PayPal提訴，控告PayPal從網路交易中竊取網紅應得的佣金。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，這宗訴訟起於2024年12月中旬，YouTube科技記者布朗利 (Marques Brownlee)爆料的視頻報導。他指出許多備受矚目的社群媒體 影響者，包括可以說是世界上最大影響力名人的MrBeast，在網路上向數百萬觀眾炒作PayPal的Honey瀏覽器擴展程式，其聲明： 「Honey會在互聯網上找到每一個有效的產品折扣碼，並把最好的折扣碼應用在您的購物車上。」

代表許多網紅的五家線上內容公司，1月2日向聖荷西聯邦地方法院提起集體訴訟，指控PayPal使用「欺騙性和秘密性」的方式從網紅和其他線上內容創作者那裡偷錢。據稱，數千名內容創作者成為訴訟所稱的「欺詐性商業行為」的受害者，涉及PayPal將數以百萬元計的創作者佣金轉移至PayPal自己的帳戶中。

訴訟文件指出，當網紅向觀眾推薦某款產品，而觀眾透過網紅提供的鏈結購買時，網紅便可從中獲得佣金。這一過程被稱為「聯盟行銷」。但是，如果消費者因為希望得到好折扣安裝了Honey時，當她點擊Honey 找尋折扣碼時，Honey就會將銷售佣金轉移到PayPal自己的帳戶去。

訴訟又稱，即使 Honey 告訴購物者找不到折扣碼時，那份佣金還是進到PayPal的帳戶。布朗利指他自己也是受害人之一，他告訴還沒有裝Honey的人不要去安裝（install），已安裝的人則應該卸載（uninstall）。

這項訴訟指控 PayPal 干預合約和財務交易，並不公正地為自己謀取利益。內容創作者希望獲得法院命令，授予集體訴訟地位，以便吸引數千名其他創作者加入。他們正在尋求未具體說明的損害賠償，並尋求法院命令禁止 PayPal 去動用線上銷售佣金。

Paypal未對媒體的詢問做出回應。但是在一份聲明中表示對這宗訴訟不認同。「Honey是免費使用，為數百萬購物者提供盡可能多的折扣。Honey遵守並執行業界規則。」