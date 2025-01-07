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聖荷西新年後清營地 遊民無處安頓

記者龔玥╱聖荷西報導
圖為聖荷西無家可歸者的帳篷。（Facebook圖片）
圖為聖荷西無家可歸者的帳篷。（Facebook圖片）

新年伊始，聖荷西市於上周四對Story Road附近的營地展開清理工作。這一營地約有50名無家可歸者居住，市政府希望通過這一行動改善公共區域的環境與安全。然而，這一計畫引發了無家可歸者和維權人士的反對和擔憂。

這些無家可歸者多年來一直在這裡安頓，將其視為避風港。隨著市政府貼出清理通知，他們的生活再次面臨被打亂的風險。對於這些長期缺乏穩定住所的人來說，清掃行動意味著不僅要應對失去已有資源的現實，還要面對再一次尋找落腳點的巨大壓力。

根據NBC Bay  Area報導，其中一位長期住在此地的居民馬奎斯一直居住在Coyote Creek附近，等待公共住房的分配。然而，在等候了一年半後，他仍然沒有獲得安置，而眼下的清理行動讓他感到無助。「老實說，這讓人感到痛苦，過去的一年，我已經失去了很多東西。這次清理來得太快了，如果你不能在他們到達前收拾好行李，他們會直接把所有東西都帶走。」

馬奎斯的經歷突顯了無家可歸者面臨的兩難處境。他們不僅需要不斷應對隨時可能到來的清理行動，還需承擔失去個人物品、隱私和社區支持的風險。

無家可歸者權益組織批同清掃計畫的時機。他們認為，在一年中最寒冷的月份進行大規模清掃，對這些脆弱群體的不公平。去年在聖克拉拉縣街頭去世的無家可歸者中，近60%是老年人，這些清掃行動很可能導致更多脆弱人群失去生命，尤其是在這種寒冷的天氣裡。

此次清理行動與法規的調整密切相關。根據新通過的法律，該區明確禁止在其轄區範圍內露營，以解決長期以來的健康與安全隱患，這為營地的清理提供了法律依據。

對於包括馬奎斯在內的許多無家可歸者而言，這次清掃僅是更大難題的一部分。在缺乏足夠安置資源的情況下，這些人只能繼續在城市的不同區域間流動。

聖荷西市此次清理行動的目的是為了改善城市環境，確保公共區域的安全與衛生。但這一目標如何與人道主義原則相平衡，成為關注的焦點。如何在改善公共安全與保護弱勢群體權利之間找到平衡，將是聖荷西及其他城市未來需要面對的重要課題。

聖荷西

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