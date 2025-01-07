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打劫庫比蒂諾市上千元肉品 竊賊人贓俱獲

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾報導
聖塔克拉拉縣警方追回1200元價值的肉類產品。（聖塔克拉拉縣警局提供）
聖塔克拉拉縣警方追回1200元價值的肉類產品。（聖塔克拉拉縣警局提供）

聖塔克拉拉縣警局發布訊息稱，位於庫比蒂諾市的一家Safeway超市日前有價值超過千元的肉類被盜。好在縣警及時趕到，在店員提供的線索幫助下，已經將嫌犯捉拿歸案。

據悉，負責庫比蒂諾市治安的聖塔克拉拉縣警局在接到報警後，很快就趕到了這家位於Homestead路的超市失竊現場。兩名嫌犯共計盜走價值大約1200元的肉眼牛排和其他優質牛肉後開車逃走。從目前警方公布的照片來看，應該是一輛深色的油電混合豐田普銳斯轎車。

店員向警方詳細描述了兩位嫌犯的長相特徵，並提供了自己記下來的嫌犯乘坐逃走車輛的車牌。接警的警員反應也非常迅速，很快根據車牌註冊資料，找到了嫌犯的住址，並在其家中人贓俱獲。

目前兩位嫌犯已經被聖塔克拉拉縣主監獄預定收監。

正在Homestead路購物的鄺女士表示，自己購物時也看到過順手牽羊的人，但這樣明目張膽一次性偷盜這麼多肉類的還是第一次聽說。她說，買東西就應該付錢，如果偷盜的行為一直被縱容，那麼損失就會轉嫁到守規矩付錢的消費者頭上。這樣不僅不公平，社會風氣也會越來越差。

庫比蒂諾市民鄒先生對於警方迅速行動將嫌犯捉拿歸案非常滿意，認為只有這樣才能以儆效尤。但對於聖塔克拉拉縣警局聲稱這起盜竊屬於比較「罕見」的案例，鄒先生有些不同看法。他表，自己在新冠疫情初期，就曾經網購過不少肉類。因為當時物資供應緊張，他購買的都是比較高價的優質肉類。之後卻一直沒有收到送貨。打電話去購物網站客服，對方卻否認有他的購物紀錄，聲稱只有購買一包雞肉，這可以幫他退款。

鄒先生認為，自己在該購物網站購買的其他日用品都有收到，偏偏價格高昂的肉類莫名消失了，一定不是偶然。但疫情初期，有很多不確定的因素，當時他沒有精力去深究，只是後來沒有再從該網站購物過。

聖塔克拉拉縣警局表示，該縣居民對零售犯罪問題非常關注。縣警局也專門組織力量有針對性的打擊零售犯罪。去年就曾在聖荷西市逮捕2名嫌犯，繳獲價值約15萬元的被盜商品。還和家得寶超市合作，追回大約價值11萬元的被盜商品。還有來自Target, Kohl’s,Lowe’s,Macys和Sunglass Hut等商家的共計約4萬元左右的被盜商品。

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