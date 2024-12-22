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瓦利賀犯罪失控、警力不足 居民懇求州長派州警維安

編譯林思牧／綜合報導
風景秀麗的瓦利賀，2024年的盜竊案件數量是四年前的兩倍多。(谷歌地圖)
風景秀麗的瓦利賀，2024年的盜竊案件數量是四年前的兩倍多。(谷歌地圖)

北灣東部的瓦利賀（Vallejo），居民懇求州長紐森比照舊金山屋崙的模式，派遣CHP加州公路巡警到該市協助打擊犯罪。

舊金山紀事報報導，截至16日下午，已有約3000人在Change.org上簽署線上請願書，請求紐森加強該市警察局的實力。公開信指出，該市「犯罪問題不斷加劇」和警察人手不足是提出這項請求的原因。請願書說：「由於本地警察局人手嚴重不足，我們的城市一直在應付犯罪率不斷上升的問題掙扎。」

請願書由康利（Paula Conley）發起，她自稱是瓦列霍居民。康利16日接受採訪時表示，瓦利賀的犯罪「已經失控，似乎沒有人採取任何行動」。聯邦調查局FBI的資料指出，自2020年以來，這座有12萬3000人口的北灣城市，財產犯罪（property crimes）案件穩步增加，FBI即時犯罪指數報告稱，2024年的盜竊案件數量是四年前的兩倍多。

但所有其他類別的犯罪—包括搶劫和重傷害—在 2014年至2023年期間保持相對穩定。瓦利賀市警局發言人霍利斯（Rashad Hollis）表示，警察局、市長麥康奈爾（Robert McConnell）和市議會成員已要求州長提供執法支持，官員們並且願意探索更多正式的警察服務支持，以增強社區的公共安全。

康利指出，她已經聯繫了州長辦公室，並一度每天給他的幕僚發電子郵件，但她沒有收到回覆。她說，本月稍早，一支英國樂團在瓦利賀遭到持槍搶劫，而警方沒有提供直接援助，許多瓦利賀居民的沮喪情緒達到了臨界點。

康利說，樂團的經歷證明了居民的信念，即瓦利賀已被執法部門拋棄。紐森上個月將屋崙的警員激增行動延長至今年年底，因為阿拉米達縣仍繼續應付高犯罪率的頑劣問題，這是全州犯罪率最高的地點之一。

州長辦公室稱，屋崙的行動於今年2月開始，至今已逮捕將近1200名嫌犯，並繳獲數千支非法槍械。去年8月紐森將舊金山的CHP警員人數增加了一倍，以幫助打擊芬太尼交易（fentanyl dealings）。自2023年以來，州警局CHP一直協助舊金山打擊田德隆區和市場南部社區的露天毒品交易。

紐森 舊金山 屋崙

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