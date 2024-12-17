聖荷西警局推出新犯罪統計工具

聖荷西警察局推出新的統計工具。（聖荷西警方提供）

聖荷西 警察局（SJPD）近日宣布推出全新的犯罪統計工具，使公眾能夠按聖荷西市議會選區篩選犯罪資料。該工具能夠增強社區參與和提高透明度，幫助居民更直觀地瞭解所在社區的安全狀況。

自今年7月起，聖荷西警察局便在籌畫這一綜合犯罪統計工具。這個初步版本基於加州 司法廳向聯邦調查局統一犯罪報告國家事件報告系統（NIBRS）提交的資料，能向公眾提供準確和透明的犯罪統計資訊。此次新發布的工具在原有功能基礎上進行了升級，提供了按市議會選區篩選的能力，使居民能夠更深入瞭解與自己所在區域相關的犯罪資料。

新工具允許市民更輕鬆地探索當地犯罪資料，掌握趨勢並獲得與他們社區相關的具體資訊。此舉符合聖荷西警察局長期致力於提升公共安全透明度的承諾，同時也推動了政府和居民之間的互動。由SJPD犯罪分析組開發，這一工具利用了Microsoft Power BI技術，使資料展示更加直觀和便捷。

聖荷西警察局局長約瑟夫（ Paul Joseph）表示：「這個新的犯罪統計工具是提升透明度、促進社區參與的重要舉措。通過提供更為直觀的本地犯罪資料，我們不僅能夠說明居民瞭解當前的安全形勢，也能夠加強市民與員警之間的合作。」他強調，公眾能夠通過這個平台及時獲取犯罪資料，從而說明他們做出更有資訊支援的決策。

聖荷西市長馬漢（ Matt Mahan）讚賞這一新工具，並強調了科技在提升公共安全中的關鍵作用：「我競選市長時承諾，將更多關注像公共安全這樣的基本問題，並且推動技術和資料的有效應用，以使政府更好地為市民服務。這一新工具的推出，正是我們利用現代科技提高政府效率的體現。通過這個工具，市民可以清晰瞭解我們為打造更加安全的社區所作的努力，並衡量這些努力的成效。」

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示：「感謝聖荷西警察局犯罪分析部門開發這一工具，使居民能夠更容易看到自己社區的犯罪事件和趨勢。這個互動平台不僅確保了資料的最新性，也確保了所有人都能平等地訪問這些資訊。透明度和資料的開放性對於我們的社區至關重要，它說明市民瞭解真實的情況並參與到解決問題的過程中。」

這一專案得到了社區領導和官員的積極支援，特別是前市議員巴特拉（Arjun Batra）。他在9月曾向聖荷西公共安全、財政和戰略支持委員會提交了一份備忘錄，建議儘早推出這一功能。他表示：「很高興看到這一工具提前上線。這不僅為居民提供了更當地語系化的犯罪資料，還使社區和市政府能夠從中獲得具體且可操作的見解。通過這一工具，展示了我們在公共安全方面的創新承諾，進一步加強了聖荷西作為一個更加安全、更加有韌性的城市的基礎。」