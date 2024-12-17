聖荷西警局推出新犯罪統計工具
聖荷西警察局（SJPD）近日宣布推出全新的犯罪統計工具，使公眾能夠按聖荷西市議會選區篩選犯罪資料。該工具能夠增強社區參與和提高透明度，幫助居民更直觀地瞭解所在社區的安全狀況。
自今年7月起，聖荷西警察局便在籌畫這一綜合犯罪統計工具。這個初步版本基於加州司法廳向聯邦調查局統一犯罪報告國家事件報告系統（NIBRS）提交的資料，能向公眾提供準確和透明的犯罪統計資訊。此次新發布的工具在原有功能基礎上進行了升級，提供了按市議會選區篩選的能力，使居民能夠更深入瞭解與自己所在區域相關的犯罪資料。
新工具允許市民更輕鬆地探索當地犯罪資料，掌握趨勢並獲得與他們社區相關的具體資訊。此舉符合聖荷西警察局長期致力於提升公共安全透明度的承諾，同時也推動了政府和居民之間的互動。由SJPD犯罪分析組開發，這一工具利用了Microsoft Power BI技術，使資料展示更加直觀和便捷。
聖荷西警察局局長約瑟夫（ Paul Joseph）表示：「這個新的犯罪統計工具是提升透明度、促進社區參與的重要舉措。通過提供更為直觀的本地犯罪資料，我們不僅能夠說明居民瞭解當前的安全形勢，也能夠加強市民與員警之間的合作。」他強調，公眾能夠通過這個平台及時獲取犯罪資料，從而說明他們做出更有資訊支援的決策。
聖荷西市長馬漢（ Matt Mahan）讚賞這一新工具，並強調了科技在提升公共安全中的關鍵作用：「我競選市長時承諾，將更多關注像公共安全這樣的基本問題，並且推動技術和資料的有效應用，以使政府更好地為市民服務。這一新工具的推出，正是我們利用現代科技提高政府效率的體現。通過這個工具，市民可以清晰瞭解我們為打造更加安全的社區所作的努力，並衡量這些努力的成效。」
聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示：「感謝聖荷西警察局犯罪分析部門開發這一工具，使居民能夠更容易看到自己社區的犯罪事件和趨勢。這個互動平台不僅確保了資料的最新性，也確保了所有人都能平等地訪問這些資訊。透明度和資料的開放性對於我們的社區至關重要，它說明市民瞭解真實的情況並參與到解決問題的過程中。」
這一專案得到了社區領導和官員的積極支援，特別是前市議員巴特拉（Arjun Batra）。他在9月曾向聖荷西公共安全、財政和戰略支持委員會提交了一份備忘錄，建議儘早推出這一功能。他表示：「很高興看到這一工具提前上線。這不僅為居民提供了更當地語系化的犯罪資料，還使社區和市政府能夠從中獲得具體且可操作的見解。通過這一工具，展示了我們在公共安全方面的創新承諾，進一步加強了聖荷西作為一個更加安全、更加有韌性的城市的基礎。」
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