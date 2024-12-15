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聖荷西市府、州大 攜手Nvidia攻AI

編譯廖宜怡／綜合報導
聖荷西市、聖荷西州大和NVIDIA宣布建立合作夥伴關係，推動人力發展與AI創新。（美聯社）
聖荷西市、聖荷西州大和NVIDIA宣布建立合作夥伴關係，推動人力發展與AI創新。（美聯社）

隨著人工智慧逐漸成為人們日常生活的一部分，聖荷西市、聖荷西州大與科技巨擘Nvidia近日宣布建立合作夥伴關係，此舉有望鞏固聖荷西市成為美國人工智慧領導城市之一的地位。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，Nvidia與聖荷西市破天荒的合作項目包括：一、共享教育工具以提高市府員工的人工智慧技能；二、透過Nvidia深度學習研究所（Deep Learning Institute）舉辦的研討會來提高人工智慧意識；三、透過Nvidia啟動計畫（Inception program）建立導師專案，並與人工智慧新創公司建立關係。

為了進一步實現永續發展的目標，包括減少碳足跡，聖荷西市府也表示有興趣與Nvidia合作進行人工智慧實驗計畫。

Nvidia企業行銷與開發者計畫副總裁艾斯特斯（Greg Estes）說：「Nvidia創建了不同程度的人工智慧培訓計畫，例如，初級計畫是為了讓人們了解人工智慧。我們的合作模式是，利用我們擁有的培訓計畫與聖荷西市、州大系統以及社區大學合作，以能夠符合他們希望的教學方式，將這種能力賦予社區。」

人工智慧是目前全球成長最快的行業之一，金融專家估計，人工智慧市場市值未來十年內可能超過1兆元。根據商業不動產公司世邦魏理仕（CBRE）的一項研究，光是聖荷西市中心的科技公司就籌到了超過10億元的人工智慧創投資金。

信使報表示，長期以來，聖荷西一直有意與舊金山競爭人工智慧創新之都的地位。去年，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和市議員柯恩（David Cohen）提出了多項鼓勵科技公司進駐聖荷西的政策，包括公用事業費優惠、加快流程審批和其他財務福利，同時提倡利用人工智慧解決市政問題。

聖荷西州大校長特尼恩特-麥森（Cynthia Teniente-Matson）在談到此次合作時稱，該校與Nvidia簽訂的協議是州大系統中首例。特尼恩特-麥森還指出，在Nvidia總數約3萬2000名員工當中，約700名是聖荷西州大的校友。

特尼恩特-麥森說：「這項三方合作能夠產生的力量，比我們各自能做出的貢獻相加起來更大。」

除了加強在人工智慧、機器學習（machine learning）、機器人和網路安全方面的研究，聖荷西州大還希望透過為學生和教職員加強技能，提高他們在科技行業的競爭優勢。

聖荷西 人工智慧 投資

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