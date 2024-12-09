寶可夢卡牌變新理財商品 價格翻倍漲 粉絲衝Costco掃貨

好市多近期推出的寶可夢151卡牌系列套盒，南加一些門店設置了每位顧客最多購買10件的限制。（小紅書截圖）

好市多 （Costco）近期推出的寶可夢151卡牌系列套盒（Pokemon Mini Tins Assorted）成為民眾爭相搶購的熱點，不少消費者將其稱之為新型「理財」產品。這些套盒中包括經典寶可夢如噴火龍（Charizard）、水箭龜（Blastoise）和妙蛙花（Venusaur）的特殊卡牌，以及其他限量版寶可夢產品，成為不少收藏者和寶可夢粉絲的必爭之物。隨著需求激增導致嚴重缺貨，不少好市多門店對其實施限購，二手市場也因此價格成倍倒賣。

寶可夢151系列卡牌，重新聚焦第一代的151隻寶可夢。（寶可夢官網截圖）

自2023年寶可夢151卡牌系列推出以來，一直是收藏者的焦點。特別是在好市多近期推出了其獨家捆綁包後，卡牌需求飆升。每個套盒內含10張TCG卡包、五張寶可夢藝術卡、一組寶可夢貼紙和四張促銷卡，價格為37.99元。尤其是紅色包裝的套盒更加值錢，因為其包含2023年發行的151系列卡包，這些卡包是向經典的90年代首批151隻寶可夢致敬。

由於是限量商品，部分好市多門店對每位顧客的購買數量設置限制。據中文社交媒體小紅書 網友反映，南加一些門店限制每位顧客最多購買10件。即便如此，許多華人 家長表示，自己去了好幾家都撲了個空。而有些地區的民眾則表示他們的地點並未設置購買上限。

搶購潮使得許多寶可夢迷和收藏者感到焦慮，擔心錯過這些稀有的限量商品。部分地區因沒有限購讓黃牛可以輕鬆地購買幾十個套盒並將其高價轉售。小紅書上有人開價五、六十美元倒賣該套盒。有華人家長表示，雖然不知道這些卡牌為何暢銷，但這熱度甚至都超過了好市多的金條，可謂新型「理財」產品。 部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖） 專業卡牌評估網站TCGPlayer對該套盒價值的估算，市場價格一度超過100元。（TCGPlayer網站截圖）

根據專業卡牌評估網站TCGPlayer對該套盒價值的估計，市場價格一度超過100美元，目前售價在79.99美元上下。

寶可夢公司近期不斷推出新的限量版卡牌和促銷，使得收藏者想要完成大師集（包括所有卡片的所有變體）變得幾乎不可能。這些新的促銷活動，包括好市多的獨家捆綁包和即將推出的Blooming Waters Premium Collection，讓收藏者不得不應對不斷變動的卡牌發行時間表和不斷增加的價格。

根據寶可夢公司的消息，2025年2月將推出的Blooming Waters Premium Collection系列卡牌。該捆綁包將包含包括水伊布（Vaporeon）、拉普拉斯（Lapras）和暴鯉龍（Gyarados）等寶可夢的促銷卡，並且將提供多種全息變體和額外的收藏品。

一些收藏者認為，這種持續的擴展和不斷推出新內容的策略可能會讓寶可夢集換式卡牌遊戲的收藏價值受到侵蝕，甚至對部分玩家造成挫敗感。特別是當新產品的推出變得愈來愈頻繁，這使得一些收藏者感到追趕的壓力愈來愈大。