拿消毒劑威脅嬰兒 金山女子被控罪

舊金山地檢長謝安宜表示，指控金山女子安德魯斯犯有一項危害兒童罪和一項刑事威脅罪。（記者劉先進╱攝影）

37歲的女子安德魯斯（Kim Andrews）拿著打火機和一瓶來蘇爾消毒劑（Lysol），涉嫌威脅18月大嬰兒，還狂喊「你會死的！你會死的！」母親抓住小孩試圖逃跑，而她緊追不捨。舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，指控安德魯斯犯有一項危害兒童罪和一項刑事威脅罪。檢察官要求對她進行審前羈押，因為對公共安全構成威脅。

根據法庭文件，7月19日下午5時5分左右，一名婦女和她的18個月大的孩子南Stanyan街501號 McLaren Lodge 後面的公園小徑上散步。此時，安德魯斯拿著打火機和一瓶來蘇消毒劑走來。她看到小孩後說道，「哦，是個嬰兒！」一邊搖晃著消毒劑，一邊喊道，「你會死的！你會死的！」母親抓住小孩試圖逃跑，而安德魯斯則在背後緊追不捨。舊金山警局在事件發生後不久，就獲得對安德魯斯的逮捕令。安德魯斯根據逮捕令自首。

謝安宜表示，地檢長辦公室將竭盡所能確保城市的兒童安全。將在法庭上為這個在公園裡享受夏日散步的家庭伸張正義。對兒童造成危害以及對任何人，特別是兒童和弱勢受害者進行威脅的行為，都是不可原諒的。

舊金山地檢長辦公室表示，雖然已經提出指控，但調查仍在進行中。任何知情者請致電金山警局舉報熱線1-415-575-4444，或發送短信至TIP411，並在短信開頭注明SFPD。舉報者可以匿名。