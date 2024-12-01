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金山梅森堡地下4000人骨揭密 應為醫療用途

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山古蹟梅森堡2010年發現地下埋有4000多塊人骨，研究人員現在得出一個可能的結論。（網路影片截圖）
舊金山古蹟梅森堡2010年發現地下埋有4000多塊人骨，研究人員現在得出一個可能的結論。（網路影片截圖）

2010年，工人在舊金山梅森堡（Fort Mason）進行修復工程時，在地底下發現了4000多塊人骨。十多年後，研究人員終於拼湊出一個這些人骨為何被埋在這裡的理論。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這4000多塊人骨於2010年在內戰時期一所陸軍醫院舊址地下一個坑洞內被發現。根據一些人骨的切割痕跡，公園管理局考古學家最初認為，它們應該是截肢後留下的遺骸。這個坑裡還有一些藥瓶和其他醫療文物，但沒有留下任何紀錄可以解釋遺骸存在的原因。

在發現人骨後幾個月，溪口州立大學（Cal State Chico）法醫人類學家密利根（Colleen Milligan）和另外兩名法醫人類學家前往舊金山，查看已由考古學家清理乾淨的骨頭。密利根發現，這些人骨並不符合考古遺跡典型的遺骸處理模式，它們全部都被切割混在一起。

溪口州大名譽教授威利（P. Wiley）表示，他們見過各式各樣的骨頭，但這些遺骸把他們嚇呆了，因為它們全都是被鋸開的，還有幾乎沒見過的「被開顱的頭骨」。

研究團隊最終確定，這些遺骸來自至少25具屍體，男性、女性、青少年和胎兒都有，但連一付完整的骨骼都沒有。密利根表示，這些遺骸似乎是從外地來到加州來的移民，但沒有原住民。研究顯示，這些人應該是一些貧民，符合當時將屍體用於醫學研究的情況。

去年，溪口州大人類學家和金門國家休閒區（Golden Gate National Recreation Area）一名考古學家共同撰寫了一本書，提出了一個理論：一名南北戰爭先驅醫師班特利（Edwin Bentley）在1870年為舊金山負責屍檢，他利用無人認領的貧民屍體來教授解剖學，之後並未將這些屍體妥善安葬，而是直接丟棄。

紀事報指出，在梅森堡得名之前，這塊位於舊金山北部海濱的地區在內戰時期是一個陸軍基地，被稱為聖荷西角（Point San Jose）。這裡建有軍營、富麗堂的將軍住宅和一所醫院，班特利1869年曾駐紮於此。

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