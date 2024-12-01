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加州野溪溫泉 這5處秘境千萬別錯過

記者葛歆睿╱灣區報導
Crowley (Wild Willy’s) Hot Springs是Instagram上的網紅野溪溫泉，因為愛心形狀的湯池成為拍照打卡聖地。（取自gallowaykitetrail.com）
Crowley (Wild Willy’s) Hot Springs是Instagram上的網紅野溪溫泉，因為愛心形狀的湯池成為拍照打卡聖地。（取自gallowaykitetrail.com）

加州的野溪溫泉是大自然的隱藏瑰寶，提供遠離喧囂的寧靜避世之地。這些天然熱泉分布在山間谷地，是探索者的理想去處。而冬天是最適合享受戶外泡湯的季節，既能感受到大自然的潔淨與冷冽，也能體會溫泉帶來的極致舒適，在蒸氣繚繞的熱泉中放鬆身心，同時受與自然融為一體的獨特感覺。

史丹斯勞國家森林：七葉樹溫泉（Buckeye Hot Spring, Stanislaus National Forest）

由四個溫度各異的湯池組成，可欣賞附近七葉樹溪（Buckeye Creek）和周圍山脈的壯麗景色。被米沃克美洲原住民視為神聖之地，並仍然會在此舉行儀式。

從布里奇波特（Bridgeport）出發，沿395號高速公路向西行駛至Twin Lakes Road，沿Twin Lakes Road行駛約4哩，右轉進入Buckeye Road，到達停車場後，還需沿著岩石山坡徒步4.6哩，需要穿抓地力強的鞋子。需要注意的是，Buckeye Road可能因為由於積雪關閉。即使道路暢通，通往溫泉的小路也可能很滑並且被冰雪覆蓋。請在提前查詢路況，並做好準備，例如使用微釘鞋套，

布里奇波特：石灰華溫泉（Travertine Hot Springs, Bridgeport）

由礦物沉積隨著時間的推移而形成的一系列湯池，有的水溫非常熱，有的舒適溫暖，富含豐富的礦物質，池底的硫酸泥能夠滋養皮膚。湯池從下面山谷看到的景色是無與倫比的。另外，這裡允許裸體泡湯，如果碰到有人沒穿衣服，不要感到驚訝。

位於395號高速公路Bridgeport以南，從Jack Sawyer Road向東，在叉路口沿左邊的路行駛到停車場，走一小段路即可到達。

猛獁湖：克勞利（野威利）溫泉（Crowley (Wild Willy’s) Hot Springs, Mammoth Lakes）

Instagram上的網紅野溪溫泉，因為愛心形狀的湯池成為拍照打卡聖地。這裡可以俯瞰山脈的壯麗景色。附近還有同樣受歡迎的山頂溫泉（Hilltop Hot Springs）和（Crab Cooker Hot Springs）。

位於395公路Mammoth-Yosemite機場以南，從Benton Crossing Road向東行駛3哩後，右轉並走左側岔路，1.4哩後即可到達步道起點，徒步約200碼即可抵達。

大蘇爾，洛斯帕德雷斯國家森林：賽克斯溫泉（Sykes Hot Springs, Big Sur, Los Padres National Forest）

這些平均溫度接近102度的精緻湯池位於河邊山谷中，在周末特別擁擠，請做好排隊的準備。

駕車沿1號公路抵達Pfeiffer Big Sur州立公園，找到護林站處的松嶺步道起點（Pine Ridge Trailhead），單程徒步10哩才能抵達。需要穿著舒適，帶上充足的水和補給，適合身強體健、有冒險精神的人。冬季和春季穿越大蘇爾河時，水流較強，需採取預防措施。

蒙特西托，洛斯帕德雷斯國家森林：蒙特西托溫泉（Montecito Hot Springs, Montecito, Los Padres National Forest）

最初是楚馬什美洲原住民的居住地，據說有神聖的治療功效，後來被建成了溫泉度假村。如今，渡假村只剩廢墟，但在當地人的維護下，八個層疊湯池仍可使用。

從聖塔芭芭拉（Santa Barbara）出發，沿著101高速公路向南行駛至蒙特西托（Montecito）的Hot Springs Road，然後沿著Hot Springs Road行駛至東山大道East Mountain Drive，找到溫泉峽谷步道起點（Hot Springs Canyon Trail），然後徒步抵達溫泉，環形步道全程3.5哩。

Montecito Hot Springs據說有神聖的治療功效，（取自臉書 / ...
Montecito Hot Springs據說有神聖的治療功效，（取自臉書 / Montecito Hot Springs）
Travertine Hot Springs是礦物沉積隨著時間的推移而形成，富含...
Travertine Hot Springs是礦物沉積隨著時間的推移而形成，富含豐富的礦物質，池底的硫酸泥能夠滋養皮膚。（取自gallowaykitetrail.com）

原住民 加州 州立公園

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