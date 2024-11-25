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迎接台大百年校慶 北加校友捐款41萬元

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州台大校友會逾120位校友捐款「台大創校百年願景基金」，金額超過41萬美元，是全球台大校友會中第一個達到捐款「新台幣千萬元」目標的校友會。（北加州台大校友會提供）
北加州台大校友會逾120位校友捐款「台大創校百年願景基金」，金額超過41萬美元，是全球台大校友會中第一個達到捐款「新台幣千萬元」目標的校友會。（北加州台大校友會提供）

加州台大校友會響應台灣大學校方及校長陳文章的號召，透過2023年杜鵑花之夜、2023年終等三場活動，邀請校友捐款「台大創校百年願景基金」，校友反應熱烈，逾120位校友捐款，金額超過41萬美元，是全球台大校友會中第一個達到捐款「新台幣千萬元」目標的校友會。

北加州台大校友會長杜麗芳表示，她今年回台灣參加台大創校96年一系列校慶活動，並在台大接受陳文章頒發「校務發展貢獻獎」，有許多校友企業家領獎，北加州台大校友會則是唯一一個以校友會名義領獎的單位，感到相當榮幸，也展現了北加州台大校友的凝聚力。

北加州台大校友會理事長劉麗美表示，除了41萬美元的「台大創校百年願景基金」外，北加州也有七組校友捐款「台大百歲紀念館」，金額約23萬美元，全數加起來共65萬美元，相當榮耀。

緊接著台大校友們也在醉月湖畔參加「百歲貢獻植樹典禮」剪綵活動。捐款達標的校友才能擁有自己名字的樹。劉麗美表示，北加州校友會現在在台大的醉月湖畔有一棵專屬的梅花樹，連結北加州與台大母校長久情誼，為校友們照看母校的成長與榮耀。

她表示，校友會宗旨之一是「回饋母校」，北加州台大校友會在理事及校友們的熱情支持下快速達標，成為今年校慶全球校友會聚光焦點，期許母校籌款愈來愈順利，且不只限於2028 百歲專案，希望能持續為台大積累更多的財務能量，再創風華高峰。

台大百歲校慶千萬植樹，北加校友會獲頒「校務發展貢獻獎」。（北加州台大校友會提供）
台大百歲校慶千萬植樹，北加校友會獲頒「校務發展貢獻獎」。（北加州台大校友會提供）

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