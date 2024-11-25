董繼玲以女性領導力 推動社區發展 發表新書「打開機會之門」

現場來賓等待「打開機會之門」新書發表會開始。(記者龔玥／攝影)

亞裔 社區領袖、國際領袖基金會創會會長董繼玲11月24日在矽谷舉辦「打開機會之門」新書發表會，吸引眾多來賓、媒體關注。這本書以她的個人經歷為主線，講述了亞裔美國人在社會、政治和商業領域中的奮鬥故事，並為年輕一代提供了重要的領導力啟示，灣區 逾300位僑領、來賓出席活動並祝賀。

董繼玲傳「打開機會之門」今年7月由聯經出版社出版。此書由董繼玲主述，作家周典樂撰寫。發表會上特邀薩拉度加市長趙嬿、醫師David Yee與董繼玲及其夫婿傑龍做爐邊對談。

董繼玲生長於台灣，大學畢業後來美留學，獲長堤加大商業管理碩士。此書講述她如何憑著堅韌不拔的精神，在美國政商界闖出一片天地，透過實際採訪，詳實記錄她的成長、家庭、留學、從政及事業經歷，分享她從留學生到聯邦高級官員及成為全美亞裔總商會總裁的傳奇歷程。

董繼玲研究所畢業後，獲選入柯羅基金會研究一年，之後進入洛杉磯康默斯市工作，晉升州府聯絡官，受州長重用榮任加州駐台灣經貿辦事處首任處長。調回美國後，受布希總統任命擔任商務部助理副部長，再到少數族裔發展署副署長。董繼玲一步步攀登，仕途中心心繫念為亞裔爭取更多福祉與機會。

董繼玲晉見過九位美國總統與其互動，並在小布希 、歐巴馬、川普及拜登四位美國總統任內擔任政府高級官員。小布希總統和川普總統任命下，她兩度擔任白宮亞太裔顧問委員會委員。在拜登政府任內，獲財政部長葉倫任命為經濟平權顧問委員。她跨越黨派，在白宮、國會及企業高層間游刃有餘，帶領全美亞裔總商會，代表291萬亞太裔中小商家，並發展全美120個州級和地方商會聯盟。

駐舊金山台北經文辦事處副處長朱永昌致詞表示，董繼玲是亞裔女性在美國政界的先驅人物，以實際行動帶領亞裔發聲並深耕主流社會，董繼玲不僅圓了自己的美國夢，更透過國際領袖基金會為年輕一代創造了實現夢想的機會。

他說，董繼玲經歷和成就令人欽佩，是亞裔社區的驕傲，這本書不僅是對董繼玲個人經驗的總結，也為有志於從政或進入商界的年輕人提供寶貴指導。

周典樂表示，這本書是基於董繼玲的口述內容精心撰寫而成，「董繼玲身上有一種與眾不同的謙遜，她從未因自己的成就或影響力而變得高高在上，相反地，她始終腳踏實地，將幫助他人視為自己的首要使命。這種謙卑並非一時的姿態，而是她幾十年來始終堅持的品格。」

周典樂提到，無論是在政壇、商界還是社區服務，董繼玲總以開放的心態聆聽不同的聲音，用行動去支持那些需要幫助的人。周典樂說，她深受這種精神的感染，並認為這正是董繼玲贏得廣泛尊敬的重要原因。

David Yee講述了他與董繼玲的故事。作為一名癌症醫生和社區領袖，他說：「董繼玲和她的丈夫不僅是我的人生導師，更透過他們的無私精神影響了無數年輕人。這本書讓我更加了解他們的努力，以及他們為亞裔美國人爭取更大社會地位的不懈鬥爭。」

董繼玲分享出書的初衷。董繼玲說：「這是一個感恩的過程，我希望透過書中的故事，將我從社區獲得的支持回饋給下一代。」她提到，亞裔美國人在政界與商界中取得的成就有目共睹，但更重要的是將經驗與資源傳遞給後輩，讓他們能在未來繼續發揚光大。她特別強調了「謙遜與感恩」的重要性，並提及父母的教導。她說：「無論職位多高，都必須對人民負責。這也是我希望年輕人記住的，只要有夢想，並努力實踐，未來便掌握在自己手中。」

董繼玲在發表會上特別提到女性在推動社區發展中的領導角色。她讚揚多位傑出女性領袖，並說：「女性領導者展現了堅韌與創新，值得更多的認可與支持。」

董繼玲回顧新冠疫情期間為亞裔社區發聲的經歷。她曾作為社區代表之一，與拜登總統會面，討論如何遏止針對亞裔的攻擊和不公。她說：「我向總統表達擔憂，尤其是將中國病毒這樣的詞語從公共話語中剔除的重要性。第二天總統就明確表示，這種語言不應存在。」

她說，這一成果並非個人努力，而是多方合作的結果，並呼籲年輕一代要爭取更多發聲的機會，「如果你不在決策桌上，你就會成為別人討論的對象。我們需要大聲說出來，保護我們的權益」。

書中講述多位灣區女性領導的故事，包括ILF舊金山分會會長林美蓮、橙縣分會會長賴淑娜、佛利蒙市長高敘加、世界台商會總會長林貴香及展望未來基金會長梅毅端。她們都是灣區僑界的領袖，熱心公益，時時贊助僑社活動，並都有一段自身的奮鬥故事，值得表述與大家分享。

灣區許多僑界領袖的故事亦在書中多有敘述，如尹集成、黃秉聰、陳鈞亞、陳潤吾、陳朝全、劉孝宏等。透過這本書，期望藉由董繼玲的奮鬥人生，以及她的領導經驗總結，啟發青年勇敢追尋夢想，開拓國際視野，激勵亞裔團結力量，打開屬於自己的機會之門。