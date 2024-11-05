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FCSN展夢之夜造福華人特殊兒童

記者龔玥╱聖荷西報導
董事會聯席主席喬立在「展夢之夜」慈善晚會中發表講話。(記者龔玥╱攝影)
董事會聯席主席喬立在「展夢之夜」慈善晚會中發表講話。(記者龔玥╱攝影)

華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Nededs，FCSN）「展夢之夜」慈善晚會3日舉行，並宣布，FCSN位於佛利蒙的第三個服務中心–Osgood中心正式投入使用。

晚會在社區成員、政治與企業領袖、以及長期支援FCSN的社會各界人士的共同見證下，眾多支持者踴躍參與捐款，為FCSN的未來發展提供了重要的資金支援。

FCSN表示，Osgood中心投入使用，標誌著該組織在服務特殊需求人群的道路上邁出了一大步。Osgood中心占地約1萬8000平方呎，旨在為特殊需求人士提供更廣泛、專業和個性化的服務。

近年來，社區對於高品質特殊需求服務的需求持續增長。Osgood中心的建立，是FCSN應對這一挑戰的戰略之一。FCSN發布了一系列創新服務計畫，將在Osgood中心逐步推行，包括提供日間專案、學齡兒童課後服務、社會娛樂活動、就業支援服務等。

晚會現場安排了主題分享環節，通過生動的講解和真實的案例，讓與會者進一步瞭解FCSN的工作。來賓紛紛表示對FCSN未來工作的期待與支持。

「沒有大家的支持，FCSN這些成就不可能實現，」籌款主席胡立民表示，FCSN的每一步成長都離不開各界人士的關懷與慷慨。每一份捐助，都是幫助FCSN實現願景的重要推動力。

晚宴中安排了由特殊兒童帶來的音樂演奏和表演。溫暖而真摯的演出打動了在場的每一位來賓。「明天會更好」的歌聲中傳遞出對未來的希望，感人至深。

華人特殊兒童之友表示，此次晚會的成功舉辦標誌著FCSN邁向新階段的開始。未來，Osgood中心將成為推動FCSN服務擴展和專案創新的核心平臺。在社區的持續支持下，FCSN計畫逐步拓展服務，吸引更多的志願者和資源投入到特殊需求服務中。FCSN將整合更多專業資源，以滿足不同人群的多樣化需求。

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